بالمايوه.. ياسمين عبدالعزبز تغازل جمهورها بصور من شهر العسل

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نشرت الفنانة ياسمين عبد العزبز صورة له من إحدي الشواطئ الساحلية وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وظهرت "ياسمين " وكانت ترتدي مايوه ابيض في اسود وتجلس تحت الشكسيه وترةت شعرها البني الكيستينائي حر طليقاً يتحرك مع نسيم البحر .



علي الجانب الآخر ظهر" العوضي " وهو يجلس علي البلاج في أحد المناطق الساحلية وكان يرتدي كاب ويجلس وخلفه البحر مما أكد للجمهور تواجدهم لقضاء شهر العسل في هذا نفس المكان.



ويشار إلي خاض "العوضى" السباق الرمضاني بمسلسل "الإختيار " والذى يجسد فيه شخصية الإرهابي هشام عشماى، ويشاركة في العمل أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، سارة عادل، حنان يوسف، مها نصار، ضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف على رأسهم محمد امام، آسر ياسين، ماجد المصرى، اياد نصار، أحمد صلاح حسنى وآخرين وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.







ويعيش الثنائى حالة من السعادة بعد زواجهم ونجاح مسلسليهما، حيث شاركت ياسمين عبد العزيز في السباق الرمضاني بمسلسل "ونحب تانى ليه" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ويشارك فى بطولته شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر وتارا عماد وإيهاب فهمى وإيمان السيد وسمر مرسى وكارولين خليل وعماد رشاد وعلا رشدى وأحمد جمال سعيد.