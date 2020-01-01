"أمطار وحرارة".. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد

طقس الخميس نهارًا



طقس الخميس ليلًا



الظواهر الطبيعية



الوصف الفني لخرائط الطقس



- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يظل جنوب البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي.



وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن نسبة الرطوبة تكون مرتفعة خلال شهري يوليو وأغسطس، وهو ما يزيد من الشعور بحرارة الطقس، فضلا عن الشعور بالاختناق الشديد في الأماكن المغلقة، وغير جيدة التهوية.



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، إلى أن درجة الحرارة اليوم تعتبر أقل نسبيا من الأمس، حيث تنخفض بمعدل 3 درجات عن الحرارة أمس، ولكن ارتفاع الرطوية سيجعلنا لا نشعر بالانخفاض في درجات الحرارة.



ونوه مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، بأن هناك انخفاض أخر في درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، حيث من المتوقع أن تسجل الحرارة 33 درجة على القاهرة، وستعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية اعتبارا من السبت المقبل.



أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، الموافق 9 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.- طقس لطيف على السواحل الشمالية.- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.- فرص أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من الوجه البحري.- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الغربية.