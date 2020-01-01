"أمطار وحرارة".. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، الموافق 9 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس الخميس ليلًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

- فرص أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من الوجه البحري.

- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الغربية.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يظل جنوب البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي.

وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن نسبة الرطوبة تكون مرتفعة خلال شهري يوليو وأغسطس، وهو ما يزيد من الشعور بحرارة الطقس، فضلا عن الشعور بالاختناق الشديد في الأماكن المغلقة، وغير جيدة التهوية.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، إلى أن درجة الحرارة اليوم تعتبر أقل نسبيا من الأمس، حيث تنخفض بمعدل 3 درجات عن الحرارة أمس، ولكن ارتفاع الرطوية سيجعلنا لا نشعر بالانخفاض في درجات الحرارة.

ونوه مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، بأن هناك انخفاض أخر في درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، حيث من المتوقع أن تسجل الحرارة 33 درجة على القاهرة، وستعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية اعتبارا من السبت المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس الغد درجات الحرارة امطار

أخبار تهمك

فلكيا.. اعرف موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2020

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

منذ ساعتين

أزمة قوية تضرب الوداد البيضاوي قبل موقعة الأهلي

منذ 36 دقيقة

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

منذ أقل من ساعتين

فايلر يتخذ قرارًا ناريًا داخل الأهلي بشأن رحيل "القاطرة البشرية"

منذ 34 دقيقة

بعد عودة فايلر.. قناة الأهلي تسخر من الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. عزل نجم ريال مدريد بسبب فيروس كورونا

منذ 33 دقيقة

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

جلسة مفاجئة في الأهلي بشأن صالح جمعة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ يوم

ثنائي توتنهام على طاولة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن أرقام الإصابات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ يوم

لمسة وفاء من الحكومة لـ"العصار" و"القباج".. و3 ملفات في الاجتماع الأسبوعي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"أمطار تضرب هذه المناطق".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس حالة طقس الغد

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

أمطار ورياح.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

الأرصاد: ارتفاع الحرارة اعتبارا من الثلاثاء المقبل

"رياح وأمطار رعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة (بيان تفصيلي)

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:05 م

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

05:30 م

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

02:00 م

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

03:39 م

فايلر يتخذ قرارًا ناريًا داخل الأهلي بشأن رحيل "القاطرة البشرية"

06:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»