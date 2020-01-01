بهذه الطريقة.. سيرين عبد النور تحتفل بعيد زواجها الـ 13

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تحرص الفنانة سيرين عبد النور على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت سيرين عبد النور عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور من عيد زواجها، احتفالاً بهذا اليوم، وعلقت قائلة"صاروا 13 سنة والعمر كله يارب".







وكانت آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "الديفا"، بطولة الفنان السعودي يعقوب الفرحان، والمطربة المصرية بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز، ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.