مستشفى الملك فهد بالمدينة تقدم خدمات طبية لأكثر من 17 ألفا مراجع





أعلنت مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة، اليوم الأربعاء، أنها قدمت خدمات طبية متكاملة إلى 170,221 مراجعًا في مختلف التخصصات والأقسام الطبية بالمستشفى والمراكز التابعة لها خلال النصف الأول من العام 2020، وذلك وفقًا للإحصائات الصادرة من قسم الإحصاء في المستشفى.





وقال المدير التنفيذي لمجمع مستشفى الملك فهد العام بالمدينة الدكتور حسين بن حسن أشقر: إن "عدد المراجعين الذين قاموا بزيارة قسم الطوارئ قد بلغ نحو 60.152 مراجعًا، إضافة إلى 67.096 مراجعًا، استفادوا من الخدمات الطبية التي تقدمها العيادات الخارجية وبما تحتويه من تخصصات عديدة ودقيقة".





وأشار "أشقر" إلى أن عدد العمليات الجراحية التي أُجريت بلغ نحو 2193 عملية، كما استفاد حوالي 13,520 من الخدمات المقدمة في قسم التأهيل الطبي، فضلًا عن إجراء أكثر من 908,852 فحصًا مخبريًّا، و56,620 إجراءً إشعاعيًّا، شملت جميع أنواع الأشعة التي تساعد في تشخيص الحالات، وتم صرف 267,882 وصفة علاجية خلال الفترة ذاتها.





وأوضح حول ما يخص المراكز التابعة للمستشفى، أن مركز الأسنان التخصصي تمكن من استقبال، 16,508 مراجعين خلال العام، فيما أجريت أكثر من 20,530 جلسة غسل كُلَوِيّ في مركز الملك عبدالعزيز لمرضى الكُلى، .زار مركز الغدد الصماء والسكّري 20,580 مراجعًا، وأكثر من 2759 مراجعًا لمركز الأورام وأمراض الدم، إضافة إلى عمل قسم الرعاية المنزلية على زيارة 3126 مريضًا في منازلهم خلال ستة أشهر؛ حيث تم تقديم جميع الخدمات الطبية المناسبة لهم.



