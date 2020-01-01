السودان تكسر حاجز الـ 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 87 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 10084 حالة مؤكدة.

وأضافت الوزارة في موجزها اليومي، أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة بالفيروس في عموم البلاد ليبلغ إجمالي الحالات 6436 وفاة.

وأشارت إلى تعافي 40 مصابا من المرض ليصبح إجمالي المتعافين 5074 حالة.

وتشير الأرقام المعلنة إلى ارتفاع في أعداد الوفيات وانخفاضا في أعداد المصابين اليومي في السودان، حيث أعلن أمس الثلاثاء عن تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 8 وفيات، وتعافي 226 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,026 مليون إصابة، بينهم أكثر من 548 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,953 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.