أزمة قوية تضرب الوداد البيضاوي قبل موقعة الأهلي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أكدت تقارير صحفية مغربية، أن فريق الوداد المغربى منافس الأهلى فى الدور قبل النهائى بدورى أبطال إفريقيا، يواجه أزمة قوية حاليا.

 

ووفقا لموقع "le 360" المغربى، فأن عدد اللاعبين الغائبين عن معسكر الفريق الذى انطلق قبل 3 أيام بمدينة أغادير، ارتفع إلى 4 لاعبين.

 

ويخوض الفريق معسكرا مغلقا استعدادا لاستئناف دورى المحترفين المغربى، ومواجهة الأهلى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

 

وأوضح الموقع أن اللاعبين الأربعة هم أمين تيغزوى، محمد الناهيرى، وسفيان كركاش، وأشرف دارى، والذين غابوا لأسباب مختلفة، حيث رفض الناهيرى الانتظام فى المعسكر، حتى يتم تجديد تعاقده الذى انتهى فى 30 يونيو الماضى، بينما سفيان كركاش عالق فى بلجيكا، منتظرا استئناف الرحلات الجوية لكى يعود للمغرب، ويغيب أشرف دارى بسبب خضوعه لعملية جراحية، فى وقت سابق.

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