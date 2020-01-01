إمام وخطيب مسجد يقتل شقيقه ويخفي جثته في "حفرة" بالشرقية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:29 م
أرشيفية
أرشيفية
سمر السيد
أقدم إمام وخطيب مسجد شقيقه الأصغر وأخفى جثته في حفرة بمنزل تحت الانشاء ملك لهم في قرية بني شبل التابعة لمركز الزقازيق.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغا باختفاء " " إ ع ا " 33 عاما.

تم تشكيل فريق بحث وتبين أن " أ " 35 عاما إمام وخطيب - غير مقيد بالأوقاف - شقيق المجني عليه وراء واقعة الاختفاء وبتضيق الخناق عليه اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بقتل شقيقه بطعنات متفرقة وإخفاء جثته في حفرة في شقة في منزل تحت الإنشاء بسبب خلافات بينهما وميراث.

نتقلت قوة من الشرطة والنيابة وتم اتسخراج الجثمان بعد 13 يوم من دفنه وتبين أن الجثة تحللت. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.



ومن ناحية أخرى، عثر أهالي قرية أنشاص الرمل على جثة "رضيعة" طافية أعلى مياه ترعة الرفاعي المارة أمام القرية.

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا من أهالي أنشاص الرمل بالعثور على جثة "رضيعة" مجهولة الهوية طافية أعلى مياه ترعة الرفاعي المارة أمام القرية.


وانتقلت قوة من الشرطة لمباشرة الواقعة وتبين من المعاينة الأولية أن الطفلة يتراوح عمرها ما بين نحو 3 أو 4 أشهر كما تبين تعرض أجزاء من جسدها للتآكل ما يرجح تعرضها لنهش كلاب ضالة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وفي وقتا سابق، توفيت فتاة غرقا إثر سقوطها في مياه بحر مويس المار أمام عزة بشارة بمركز كفر صقر أثناء قيامها بغسل ملابس.

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة كفر صقر بلاغا بوفاة " إيناس " 45 عاما مقيمة بعزبة بشارة التابعة لمركز كفر صقر أثناء قيامها بغسل الملابس على جسر بحر مويس المار أمام العذبة.

وتم استخراج الجثة وتحرر محضر الواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.





أخبار تهمك

جلسة مفاجئة في الأهلي بشأن صالح جمعة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

ثنائي توتنهام على طاولة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

منذ أقل من ساعتين

لمسة وفاء من الحكومة لـ"العصار" و"القباج".. و3 ملفات في الاجتماع الأسبوعي

منذ حوالي 8 ساعات

فلكيا.. اعرف موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2020

منذ حوالي 4 ساعات

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

بعد عودة فايلر.. قناة الأهلي تسخر من الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ يوم

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ يوم

عاجل.. عزل نجم ريال مدريد بسبب فيروس كورونا

منذ 33 دقيقة

فايلر يتخذ قرارًا ناريًا داخل الأهلي بشأن رحيل "القاطرة البشرية"

منذ 34 دقيقة

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

منذ ساعتين

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

منذ حوالي 19 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن أرقام الإصابات

منذ حوالي 14 ساعة

أزمة قوية تضرب الوداد البيضاوي قبل موقعة الأهلي

منذ 36 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:05 م

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

05:30 م

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

02:00 م

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

03:39 م

فايلر يتخذ قرارًا ناريًا داخل الأهلي بشأن رحيل "القاطرة البشرية"

06:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»