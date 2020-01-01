إمام وخطيب مسجد يقتل شقيقه ويخفي جثته في "حفرة" بالشرقية

Advertisements

أقدم إمام وخطيب مسجد شقيقه الأصغر وأخفى جثته في حفرة بمنزل تحت الانشاء ملك لهم في قرية بني شبل التابعة لمركز الزقازيق.



تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغا باختفاء " " إ ع ا " 33 عاما.



تم تشكيل فريق بحث وتبين أن " أ " 35 عاما إمام وخطيب - غير مقيد بالأوقاف - شقيق المجني عليه وراء واقعة الاختفاء وبتضيق الخناق عليه اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بقتل شقيقه بطعنات متفرقة وإخفاء جثته في حفرة في شقة في منزل تحت الإنشاء بسبب خلافات بينهما وميراث.



نتقلت قوة من الشرطة والنيابة وتم اتسخراج الجثمان بعد 13 يوم من دفنه وتبين أن الجثة تحللت. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.







ومن ناحية أخرى، عثر أهالي قرية أنشاص الرمل على جثة "رضيعة" طافية أعلى مياه ترعة الرفاعي المارة أمام القرية.



وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا من أهالي أنشاص الرمل بالعثور على جثة "رضيعة" مجهولة الهوية طافية أعلى مياه ترعة الرفاعي المارة أمام القرية.





وانتقلت قوة من الشرطة لمباشرة الواقعة وتبين من المعاينة الأولية أن الطفلة يتراوح عمرها ما بين نحو 3 أو 4 أشهر كما تبين تعرض أجزاء من جسدها للتآكل ما يرجح تعرضها لنهش كلاب ضالة.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.







وفي وقتا سابق، توفيت فتاة غرقا إثر سقوطها في مياه بحر مويس المار أمام عزة بشارة بمركز كفر صقر أثناء قيامها بغسل ملابس.



وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة كفر صقر بلاغا بوفاة " إيناس " 45 عاما مقيمة بعزبة بشارة التابعة لمركز كفر صقر أثناء قيامها بغسل الملابس على جسر بحر مويس المار أمام العذبة.



وتم استخراج الجثة وتحرر محضر الواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.











