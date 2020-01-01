الصادرات اليابانية إلى كوريا الجنوبية تسجل أدنى مستوي في 11 عامًا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:38 م
بوابة الفجر
كشفت بيانات صادرة من الجمعية الكورية للتجارة الدولية وجمعية التعريفة اليابانية انكماش حجم الصادرات اليابانية إلى كوريا الجنوبية في مايو الماضي إلى مستوى هو الأدنى في 11 عامًا، نتيجة ضعف الطلب على البضائع اليابانية بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، وقيود التصدير اليابانية على مواد صناعية رئيسية.
 
 وصدرت اليابان حسبما أفادت البيانات ما قيمته 3ر329 مليار ين (3 مليارات دولار) من البضائع إلى كوريا في مايو، بلغت ما نسبته 9ر7 % من مجمل الصادرات اليابانية، دون تغير مقارنة بشهر سابق، ما يمثل تراجعا بنسبة 18% مقارنة بعام سابق.
 
وتقلص حجم الصادرات من المواد الغذائية بنسبة 6ر41 % على أساس سنوي في مايو، وانخفضت الصادرات من المواد الخام والمعادن بنسبتي 49% و 70% على التوالي.
 
و في السياق ذاته تراجعت واردات اليابان من كوريا الجنوبية في مايو الماضي بنسبة 3ر27 % على أساس سنوي إلى 9ر200 مليار ين، وهي النسبة الأدنى من نوعها منذ أبريل من عام 2010 .

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