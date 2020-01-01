مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض الإجراءات الجنائية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:11 م
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
الفجر

اعتمد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وجاء نص المشروع على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أو 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.

وكان الهدف من التعديل حماية سمعة المجني عليهم من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

ويأتي ذلك في ضوء فلسفة المشرع في تعديل التشريعات في ضوء مواكبة المستجدات التي تطرأ على المجتمع، ورصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.

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