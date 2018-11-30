ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات

شهدت أسعار الذهب قفزة كبيرة بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء 8-7-2020، حيث وصل سعر الجرام عيار 21 إلى نحو804 جنيها، على خلفية الارتفاع الكبير الذهي شهده السعر العالمى مسجلا مستوى 1800 دولار للأوقية لأول مرة وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:





من جانبه قال ايهاب واصف رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية أن السبب وراء القفزة التي شهدها الذهب المحلى هى ارتفاع سعر الاوقية العالمية ليتجاوز مستوى 1800 دولار لأول مرة .





وأضاف واصف أن سعر الذهب ارتفع لأعلي مستوياته منذ ٩ سنوات و يبتعد عن أعلي نقطه تاريخيه بقيمه 4٪؜ يأتي هذا بعد تدفق 40 مليار دولار في النصف الأول من السنه في صناديق الذهب بعد هروله المستثمرين لشراء الذهب كملاذ أمن و تدني أسعار الفائده









سعر الذهب في مصر الآن





عيار ١٨ : 689.15

عيار ٢١ : 804

عيار ٢٤ : 918.85



الجنيه الذهب : 6432

السعر العالمي : 1812













أسعار الذهب العالمي:







