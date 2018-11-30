ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات
الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:12 م
أحمد الشيخ
شهدت أسعار الذهب قفزة كبيرة بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء 8-7-2020، حيث وصل سعر الجرام عيار 21 إلى نحو804 جنيها، على خلفية الارتفاع الكبير الذهي شهده السعر العالمى مسجلا مستوى 1800 دولار للأوقية لأول مرة وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:
من جانبه قال ايهاب واصف رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية أن السبب وراء القفزة التي شهدها الذهب المحلى هى ارتفاع سعر الاوقية العالمية ليتجاوز مستوى 1800 دولار لأول مرة .
وأضاف واصف أن سعر الذهب ارتفع لأعلي مستوياته منذ ٩ سنوات و يبتعد عن أعلي نقطه تاريخيه بقيمه 4٪ يأتي هذا بعد تدفق 40 مليار دولار في النصف الأول من السنه في صناديق الذهب بعد هروله المستثمرين لشراء الذهب كملاذ أمن و تدني أسعار الفائده
سعر الذهب في مصر الآن
عيار ١٨ : 689.15
عيار ٢١ : 804
عيار ٢٤ : 918.85
الجنيه الذهب : 6432
السعر العالمي : 1812
أسعار الذهب العالمي:
تجاوز سعر أوقية الذهب 1800 دولار الأربعاء، لأول مرّة منذ العام 2011، إذ استفاد المعدن الثمين من وضعه كملاذ آمن في وقت يثير تفشي كوفيد-19 مخاوف اقتصادية عالمية.
ووفقا للفرنسية، بلغ سعر أوقية الذهب 1800,86 دولارا حوالى الساعة 08,30 في سوق لندن للسبائك، وهو أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات ونصف في وقت زادت جاذبية المعدن بالنسبة للمستثمرين في ظل ضعف الدولار.
وقال كبير المحللين لدى شركة "أكتيف تريدز" كارلو ألبيرتو دي كازا "ليس مفاجئا بأن يواصل سعر الملاذ الآمن الأصلي ارتفاعه".
وأضاف "لا يزال المستثمرون يشترون الأسهم لكن يبدو أنهم يسعون للحصول على غطاء في حال أي تصحيح في السوق".
بدوره، أفاد كبير محللي السوق لدى شركة "ماركتس دوت كوم" نيل ويلسون أن الذهب يحظى بدعم نظرا للمخاوف من التضخم الكبير الذي قد تتسبب به برامج التحفيز من البنك المركزي لدعم الاقتصاد العالمي.
وقال في رسالة للزبائن إن "مسألة ارتفاع سعر الذهب لا تعود فقط إلى الحاجة لأصول آمنة نظرا للضبابية الاقتصادية، بل كذلك المخاوف على المدى الأبعد من تفاقم التضخم جرّاء الزيادة الكبيرة في إمدادات المال".
ويبلغ السعر القياسي الذي تم تسجيله لأوقية الذهب 1921,18 دولارا.
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