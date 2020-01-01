طائرات التحالف الدولي تضرب أوكار "داعش" بشمالي العراق

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:15 م
بوابة الفجر

قامت خلية الإعلام الأمني الحكومية، في بيان لها اليوم الأربعاء، بالإعلان عن قيام طيران التحالف الدولي بتنفيذ ضربات جوية ضد أوكار تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي العراق.

 

وذكرت في بيان صحفي: "وفق معلومات دقيقة نفذ طيران التحالف الدولي ضربات جوية استهدفت ثلاثة كهوف تستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في قضاء طوز خرماتو، ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك".

 

وأضافت: "أسفرت هذه الضربات عن تدمير الأهداف بالكامل، من بينها كهف فيه عبوات ناسفة وأسلحة، وقد شوهدت النيران تتصاعد منه".

 

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