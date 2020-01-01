محافظ أسوان يتابع انطلاق الموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أراضي الدولة (صور)

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:12 م
أرشيفية
أرشيفية
فتح الله رضوان
أكد اللواء أشرف عطية على ضرورة تكاتف كافة الجهود والتنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة المعنية لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأى تعديات أولًا بأول لإسترداد حق الشعب والدولة فى أراضيها،


موضحًا بأن تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن هذه الموجة يأتى متواكبًا مع سلسلة الحملات التى قامت بها أجهزة المحافظة خلال الفترة الماضية لإزالة كافة أشكال التعدى وإتخاذ الإجراءات المشددة حيال المتعدين،


وأشار أشرف عطية بأنه تم اليوم تنظيم حملات مكبرة داخل نطاق دائرة مركز إدفو ضمن الموجة الـ 16 والتى نجحت فى إزالة تعديات عبارة عن مبانى على أراضى زراعية بقرية الحجز بحرى وذلك بمساحة 4865 م2،


لافتًا بأنه تم أيضًا إزالة حالة تعدى فورى بقرية الدقاديق التابعة للوحدة المحلية لقرية الكلح شرق بمساحة إجمالية وصلت لنحو 40 ألف م 2 وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أشرف إدريس مساعد مدير الأمن.


كما تواصل محافظة أسوان حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى مع إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين بتحويلهم إلى النيابة العسكرية،


وفى هذا الإطار أوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن حملات الإزالة نجحت فى تنفيذ 3 قرارات إزالة بمنطقة كلح القارة التابعة للوحدة المحلية لقرية الكلح غرب بمركزومدينه إدفو على مساحة ١٦٢٠٠ م٢،


موضحًا بأن إجمالى حالات التعدى على املاك الدوله التى تم إزالتها خلال فترة الحظر بداية من 25 مارس الماضى وحتى الآن بلغت 637 حالة تعدى، منها 557 حالة تعدى على أراضى البناء بمساحة 526 ألف و371 م2، بجانب 80 حالة تعدى على الأراضى الزراعية للدوله بمساحة 206 فدان، هذا بجانب إزالة 409 حالة تعدى تم رصدها قبل فترة الحظر منها إزالة 122 حالة تعدى على أراضى بناء بمساحة 68 ألف و868 م2، بالإضافة إلى إزالة 287 حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 47 فدان و13 قيراط و9 أسهم.
محافظ أسوان يتابع انطلاق الموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أراضي الدولة (صور)
محافظ أسوان يتابع انطلاق الموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أراضي الدولة (صور)
محافظ أسوان يتابع انطلاق الموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أراضي الدولة (صور)
محافظ أسوان يتابع انطلاق الموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أراضي الدولة (صور)
محافظ أسوان يتابع انطلاق الموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أراضي الدولة (صور)
محافظ أسوان يتابع انطلاق الموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أراضي الدولة (صور)
محافظ أسوان يتابع انطلاق الموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أراضي الدولة (صور)
محافظ أسوان يتابع انطلاق الموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أراضي الدولة (صور)

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