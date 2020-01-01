جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيل الأساسي الذي سوف يدخل مباراته ضد فريق نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج.





وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :-





حراسة المرمى : ايدرسون.





خط الدفاع : كانسيلو - ستونز - اوتاميندي - زينتشينكو.





خط الوسط : رودريجو - كيفين دي بروين - فودين - رياض محرز - ديفيد سيلفا.





خط الهجوم : جابريل جيسوس.





ويرغب فريق مانشستر سيتي للعودة إلى طريق الانتصارات في البريميرليج، وذلك بعد خسارته المفاجأة أمام فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدف نظيف في الجولة الماضية.



