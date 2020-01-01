جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيل الأساسي الذي سوف يدخل مباراته ضد فريق نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج.

وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : كانسيلو - ستونز - اوتاميندي - زينتشينكو.

خط الوسط : رودريجو - كيفين دي بروين - فودين - رياض محرز - ديفيد سيلفا.

خط الهجوم : جابريل جيسوس.

ويرغب فريق مانشستر سيتي للعودة إلى طريق الانتصارات في البريميرليج، وذلك بعد خسارته المفاجأة أمام فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدف نظيف في الجولة الماضية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيوكاسل مانشستر سيتي جوراديولا

أخبار تهمك

أزمة قوية تضرب الوداد البيضاوي قبل موقعة الأهلي

منذ 36 دقيقة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ يوم

جلسة مفاجئة في الأهلي بشأن صالح جمعة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بعد عودة فايلر.. قناة الأهلي تسخر من الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. عزل نجم ريال مدريد بسبب فيروس كورونا

منذ 33 دقيقة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يتخذ قرارًا ناريًا داخل الأهلي بشأن رحيل "القاطرة البشرية"

منذ 34 دقيقة

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

منذ ساعتين

فلكيا.. اعرف موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2020

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن أرقام الإصابات

منذ حوالي 14 ساعة

لمسة وفاء من الحكومة لـ"العصار" و"القباج".. و3 ملفات في الاجتماع الأسبوعي

منذ حوالي 8 ساعات

ثنائي توتنهام على طاولة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

منذ حوالي 3 ساعات

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ يوم

موضوعات متعلقة

21 لاعبا في قائمة مانشستر سيتي لمواجهة شاختار بدوري أبطال أوروبا

جيسوس يقود هجوم مانشستر سيتي أمام فولهام بكأس الرابطة

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوبورت بكأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت 16 فبراير

أجويرو يغيب عن التشكيل الأساسي امام ويست هام

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:05 م

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

05:30 م

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

02:00 م

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

03:39 م

فايلر يتخذ قرارًا ناريًا داخل الأهلي بشأن رحيل "القاطرة البشرية"

06:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»