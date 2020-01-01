التراجع القياسي فى التكاليف يرفع الطلب على الرهن العقاري الأمريكي

أظهرت بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري، اليوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري بنحو 2.2 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي في 3 يوليو الجاري، مقارنة مع تراجع بسيط في الأسبوع السابق له.





أما على أساس سنوي، سجل مؤشر طلبات الرهن العقاري المعدل موسمياً خلال الأسبوع الماضي ارتفاعاً بنحو 33 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.





كما كشفت البيانات عن ارتفاع مؤشر طلبات شراء منزل بنحو 5 بالمائة خلال الأسبوع المنصرم، وصعد حجم طلبات إعادة التمويل والتي تكون أكثر حساسية لارتفاع معدلات الفائدة الأسبوعية بنسبة 0.4 بالمائة خلال نفس الأسبوع المقارن، ولكنها كانت أعلى بنحو 111 بالمائة عن نفس الفترة العام الماضي.





فيما تراجعت حصة إعادة التمويل من نشاط الرهن العقاري من إجمالي الطلبات إلى 60.1 بالمائة في الأسبوع الماضي مقابل 61.2 بالمائة المسجلة في الأسبوع السابق له.





وتراجع متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لآجل 30 عاماً بقرض بمتوسط قيمة 510.4 ألف دولار أو أقل بنحو 4 نقاط أساس مسجلاً 3.26 بالمائة في الأسبوع الماضي.