ثنائي توتنهام على طاولة برشلونة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقرير صحفية بريطانية عن دخول نجمين جديدين دائرة إهتمام برشلونة الإسباني الذي يسعى إلى التعاقد معهما في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وأفادت صحيفة إيفنينج ستاندرد البريطانية  بأن كلا من ريان سيسيجنون وتانجي ندومبيلي نجمي توتنهام الإنجليزي يحظى باهتمام برشلونة، هو وزميله.


وأوضحت الصحيفة البريطانية أن سيسيجنون يجيد اللعب في أكثر من موقع على الجهة اليسرى سواء في مركز الظهير أو الجناح الهجومي أو لاعب وسط على هذه الجهة.


وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سيسيجنون البالغ من العمر 20 عاما كان قد إنضم إلى توتنهام في الصيف الماضي قادماً من فولهام مقابل مبلغ 27 مليون يورو.


وذكرت الصحيفة البريطانية أن سيسيجنون شارك في 12 مباراة مع توتنهام حتى الآن, تمكن خلالها من تسجيل هدف واحد وصنع هدف آخر.

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