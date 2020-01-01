ترامب يهدد بقطع التمويل عن المدارس التي لا تفتح أبوابها في الخريف





وكتب في تغريدة على "تويتر": "يعتقد الديمقراطيون أن الأمر سيكون صعبا عليهم سياسيا، في حال فتحت المدارس الأمريكية قبل انتخابات نوفمبر المقبل، لكنها مهمة للأطفال والعائلات".





وأضاف: "قد نقطع التمويل عن تلك المدارس إذا لم تفتح أبوابها!"، مشيرا إلى إعادة فتح المدارس في بعض الدول الأوروبية دون مشاكل.





ولم يتضح ما هي المساعدات المحددة، التي كان يفكر بها الرئيس الأمريكي، حيث أن الولايات مسؤولة عن التعليم الابتدائي والثانوي بموجب الدستور الأمريكي، لكن الحكومة الفدرالية تقدم بعض المساعدة التكميلية.









ويذكر أن قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيضغط من أجل إعادة فتح المدارس في الخريف المقبل، وسيضغط على حكام الولايات الأمريكية لفتح المدارس في فصل الخريف المقبل.

واضاف ترامب، خلال تصريحاته، مساء اليوم الثلاثاء: "على الرغم من الزيادة المطردة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد".

وقال ترامب في حدث في البيت الأبيض لمناقشة إعادة فتح المدارس، إن بعض الأشخاص يريدون إبقاء المدارس مغلقة لأسباب سياسية.

وقال ترامب: "مستحيل، لذا سنضغط بشدة على المحافظين وعلى الجميع لفتح المدارس".

وسبق أن أخطر ترامب الكونجرس، بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.

وأكد السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز على "تويتر" اليوم الثلاثاء، تلقي الكونغرس بلاغا رسميا من الرئيس بهذا الصدد.

وانتقد مينينديز ترامب على القيام بذلك أثناء الوباء العالمي، مضيفا أن تعامل ترامب مع أزمة فيروس كورونا كان "فوضويا" وأنه "لن يحمي مصالح الولايات المتحدة ولا حياة الأمريكيين".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية في أواخر مايو الماضي لعدم تلبيتها للمطالب الأمريكية بشأن إصلاح المنظمة.









هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بقطع التمويل الفدرالي عن المدارس التي لن تمتثل لقرار فتح أبوابها في الخريف المقبل.