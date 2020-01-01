الزراعة تكشف عن ضبط لحوم وأسماك فاسدة خلال 6 أشهر

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:11 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ضبط لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال 6 أشهر في الفترة الممتدة من 1 يناير2020 حتى 30 يونيو 2020، حيث وصل أجمالي المضبوطات ألف و84 طن على مستوى الجمهورية.

وجاء ذلك وفق التقرير الذي أعده الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم.

وواصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطري، بتكثيف حملاتها المرورية على اسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحي أمن للمواطنين في المقام الأول.

واوضحت الهيئة، أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 5758 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وفي سياق متصل أكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن مديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ إدارة التفتيش على اللحوم قامت اليوم بحملة على محلات الجزارة بمدينة كفر الشيخ بالاشتراك مع الرقابة التموينية بالمحافظة حيث تم ضبط احد الجزارين وبحوزته ختم جاموس صغير مقلدة تحمل اسم مجزر كفر الشيخ وعدد زجاجة مادة ملونة كما تم ضبط لحوم بقري وجاموسي غير صالحة للاستهلاك الادمى لدى نفس الجزار تزن ٢٦٥ كيلو جرام.

كما تم ضبط ٨٠ كجم من لحوم بقري مذبوحة خارج المجازر بأحد محلات الجزارة وقد تم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة

وفي سياق اخر، نعى الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة العاملين بالمديرية والإدارات التابعة لها بأحر التعازي والمواساة لأبناء وأسرة الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم.

ذكر وكيل الوزاره الفريق العصار استطاع فى فترة وجيزة عقب تولية وزارة الإنتاج الحربى أن يحدث طفرة كبيرة فى مجال الإنتاج الحربي.

وقال فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية ولم يدخر من أجل الوطن جهدا بل كان دائما فى صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها.

وأشار خالص التعازى للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وايضا أسرة الفقيد وشعب مصر العظيم، رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته ونسأل لأسرته وذويه الصبر والسلوان وانا لله وإنا إليه راجعون.
الزراعة تكشف عن ضبط لحوم وأسماك فاسدة خلال 6 أشهر
الزراعة تكشف عن ضبط لحوم وأسماك فاسدة خلال 6 أشهر
الزراعة تكشف عن ضبط لحوم وأسماك فاسدة خلال 6 أشهر
الزراعة تكشف عن ضبط لحوم وأسماك فاسدة خلال 6 أشهر
الزراعة تكشف عن ضبط لحوم وأسماك فاسدة خلال 6 أشهر
الزراعة تكشف عن ضبط لحوم وأسماك فاسدة خلال 6 أشهر

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