عيد الأضحى 2020 | الحسابات الفلكية تتوقع أن الأربعاء الجمعة الـ31 من يوليو أول أيام ذي الحجة

عيد الأضحى 2020 | الحسابات الفلكية تتوقع أن الأربعاء الموافق الـ22 من يوليو أول أيام ذي الحجة





عيد الأضحى 2020 ، يترقب المسلومن في مختلف بقاع الأرض عيدهم الثاني حيث يأتي في ظل تداعيات جائحة كورونا التي أصابت دول العالم منذ أواخر ديسمبر من العام الماضي 2019، ليأتي هذا العام في ظروف استثنائية.





عيد الأضحى 2020





واحتفل المسلمون بحلول شهر رمضان 2020 وعيد الفطر المبارك في ظل إجراءات وظروف استثنائية لم تحدث مسبقًا حيث فرضت التدابير الوقائية الإلزامية للحد من انتشار كورونا والحفاظ على الجميع وهو ما سيشهده عيد الأضحى 2020 في ظل بقاء الجائحة وعدم وجود لقاح فعال.





موعد عيد الأضحى 2020





ويبحث الكثيرون عن موعد عيد الأضحى 2020 لما يتمتع به من مكانة كبيرة في نفوس المسلمون الذي يضحون خلاله ويتاعبون الحج الذي سيكون مختلف هذا العام وبأعداد لا تزيد عن الألف، في مشهد يصعب على المسلمين الذين اعتادوا رؤية حجيج بيت الله الحرام وهو يأتون من كل فج عميق، آملين إلى أن تنتهي الجائحة وتعود الأجواء إلى ما كانت عليه قبل الجائحة.





عيد الأضحى 2020 بحسب الفلك





وأشارت الحسابات الفلكية، إلى أن عدة شهر ذو القعدة 30 يوما، ليكون يوم الثلاثاء 21 يوليو هو آخر أيام شهر ذو القعدة، وبات يفصلنا حوالي 22 يوما عن موعد عيد الأضحى 2020 فمن المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 22 يوليو أول أيام ذو الحجة، وبذلك يكون يوم الخميس 30 يوليو وقفة عرفات، والجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

أول أيام عيد الأضحى 2020





وأوضحت الحسابات أن هلال شهر ذو القعدة ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران مباشرة في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 41 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شوال 1441 هجريا الموافق 21 يونيو وهو يوم الرؤية، قبل الإعداد لاحتفالات عيد الأضحى 2020 المرتقبة.





موعد عيد الأضحى 2020





وبقى الهلال الجديد بقى سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 20 دقيقة بعد غروب الشمس في ذلك اليوم وهو يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 18 لـ 21 دقيقة، وكانت غرة شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا يوم الإثنين 22 يونيه، وينوط بالإفتاء تحديد موعد عيد الأضحى 2020 أعاده الله على الجميع بالخير والبركات.





عيد الأضحى 2020 والتقويم الهجري





ويأتي عيد الأضحى 2020 في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة في التقويم الهجري من كل عام، وبذلك فهو يحل هذا العام يوم 10 ذي الحجة 1441 هجريًا، وبناء عليه فدخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُستطلع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من الشهر الهجري، والذي يوافق يوم 20 يوليو لعام 2020 م.





عيد الأضحى 2020 منوط لدار الإفتاء تحديده





وستستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي الحجة في يوم التاسع والعشرين من ذي القعدة، والموافق 20 يوليو الميلادي، فمن خلالها فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة ذي القعدة 29 يومًا أم 30 يومًا، وما إذا كان موعد عيد الأضحى 2020 فلكيًا ستؤكده الرؤية أم تنفيه، حيث إن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل في الشرع، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال، ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات أيضًا، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.





عيد الأضحى 2020 | الحسابات الفلكية تتوقع أن الأربعاء الموافق الـ22 من يوليو أول أيام ذي الحجة



