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سجلت منظمة الصحة العالمية، عدد الإصابات فيروس كورونا حيث 11 مليون و997 الف شخص، وتعافى 6 مليون و944 شخص حول العالم، قد توفى 547 الف شخص، يقضي ملايين الاشخاص، أوقاتهم في العزل المنزلي، في أكثر من 200 دولة حول العالم، لكن كيف ينجو منفذو العزل المنزلي من الاضطراب النفسي.



5 أخطاء

يخطئ كثير من المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه في اصابتهم بالفيروس، فى تطبيق إجراءات العزل المنزل من خلال العادات الخاطئة والتصرفات التى تعرضهم لمشاكل نفسية وصحية، وتؤثر على الصحة بالسلب مستقبلا.



لعل من أبرز التصرفات الخاطئة التى يتبعها الكثيرون فى العزل المنزلى، عدم الاهتمام بالمظهر وإرتداء الملابس الانيقة داخل المنزل مما يعرضهم لمشاكل نفسية، والعزلة والوحدة، وعدم التواصل مع الاخرين حتي عبر الفيديو يسبب الاكتئاب.



تتضمن هذه الأخطاء الجلوس طول اليوم بدون ممارسة التمارين الرياضية أو الحركة في المنزل، والاكثار من تناول الأطعمة غير الصحية والمليئة بالدهون والسكريات والزيوت، والقلق المستم والخوف قد يضعف الجهاز المناعي ويعرض الشخص للاكتئاب.



العزل المنزلي

كشفت وزارة الصحة، عن فرض العزل المنزلي للحالات البسيطة التي تعاني من أعراض قليلة مثل السعال أو الرشح لترك مستشفيات العزل للحالات الصعبة التي تعاني من مشاكل في التنفس أو الرئة، وتحتاج إلي أجهزة التنفس صناعي.



أضافت الوزارة، أن الحالات البسيطة يتواصل معها طبيب أو ممرض متخصص لتوجيه المصابين ووضع بروتوكول التعامل مع المصابين، في حالة زيادة الأعراض او تتطور المرض يتم نقل المريض إلي مستشفيات العزل.



الشخص المصاب

نصحت الصحة العالمية، بعدم مشاركة الأدوات مثل الأطباق أو الأكواب مع أفراد الأسرة، ويجب غسل الأدوات المصاب بالماء والصابون مع إرتداء قفازات أثناء الغسل، ويجب تنظيف جميع الأسطح التي لمسها المريض مثل أجهزة الكمبيوتر المشتركة، مقابض الأبواب، الهواتف المنزلية، تجهيزات الحمام، الطاولات بجانب السرير.



نصحت وزارة الصحة، يقياس الحرارة كل 8 ساعات للشخص المعزول، وإذا ظهرت عليه أعراض صعوبة في التنفس أو إسهال أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم يجب الاتصال بالخط الساخن، أو التوجه إلى المستشفى لإجراء التحاليل، وتجنب المواصلات العامة والأماكن المزدحمة.



نصحت الوزارة، ببقاء الشخص على بعد مترين على الأقل فى حالة ضرورة عند الاختلاط مع أفراد الأسرة، يفضل استخدام غرفة مستقلة للنوم وحمام منفصل، التهوية الجيدة للمنزل، وعدم الإفراط في تناول المضادات الحيوية.



غسل الايدي

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن ضرورة ارتداء كمامة عند تقديم الطعام للمريض وعدم لمس مقدم الخدمة للشخص المريض، ويجب على مقدم الرعاية المنزلية الخروج من حجرة المريض، وغسل الأطباق والأكواب التي يستخدمها المريض.



أضافت المنظمة، بعد الخروج من غرفة المريض يجب غسل الأيدي وعدم لمس الوجه، وتطهير باب الغرفة وأي مكان يلمسه المريض، ويجب على باقي أفراد المنزل تجنب لمس الوجه، وغسل الأيدي بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، والاهتمام بالنظافة الشخصية.



شددت المنظمة على جميع أفراد المنزل تحمل المسئولية وعدم التهاون في انتقال العدوى، ويجب على الشخص مقدم الرعاية بث الطمأنينة والهدوء في نفس المريض وتجنب شعوره بالذعر.

