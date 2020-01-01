الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، عن ظهور "دليل" جديد حول انتقال عدوي فيروس كورونا المستجد عبر جسيمات صغيرة للغاية في الهواء.





ويأتي ذلك بعد أن حثت مجموعة من علماء المنظمة على تحديث إرشادات منظمة الصحة العليمة حول كيفية انتشار مرض الجهاز التنفسي كوفيد-19 الناجم عنه.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز النصائح المهمة التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروس:





1_ نوهت منظمة الصحة العالمية الي ضرورة غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون، مع استعمال مطهر اللازم للقضاء على الفيروسات والبكتريا.





2- أوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة الالتزام بإجراءات التباعد، حيث تكون مسافة متر واحد (3.3 قدم) على الأقل من المسافات البعيدة.





3- أوضح العلماء من المنظمة، أن الكمامات القماش أفضل من الكمامات الطبية، لاسيما هذه الفترة، حيث أن الكمامات القماش تخفض انتشار الرذاذ الفموي بنسبة 50 إلى 100 % مقارنة بالكمامات الأخرى.



