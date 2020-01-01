الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة
الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:05 م
مارينا بشارة
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، عن ظهور "دليل" جديد حول انتقال عدوي فيروس كورونا المستجد عبر جسيمات صغيرة للغاية في الهواء.
ويأتي ذلك بعد أن حثت مجموعة من علماء المنظمة على تحديث إرشادات منظمة الصحة العليمة حول كيفية انتشار مرض الجهاز التنفسي كوفيد-19 الناجم عنه.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز النصائح المهمة التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروس:
1_ نوهت منظمة الصحة العالمية الي ضرورة غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون، مع استعمال مطهر اللازم للقضاء على الفيروسات والبكتريا.
2- أوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة الالتزام بإجراءات التباعد، حيث تكون مسافة متر واحد (3.3 قدم) على الأقل من المسافات البعيدة.
3- أوضح العلماء من المنظمة، أن الكمامات القماش أفضل من الكمامات الطبية، لاسيما هذه الفترة، حيث أن الكمامات القماش تخفض انتشار الرذاذ الفموي بنسبة 50 إلى 100 % مقارنة بالكمامات الأخرى.
4- حدثت منظمة الصحة العالمية إرشادات الوقاية من فيروس كورونا، ونوهت أن الحل الأمثل للحد من انتقال العدوي، يمكن في ضرورة وضع الكمامات في الأماكن العامة والمزدحمة.
5- حذر الأطباء بضرورة عدم لمس العين والأنف والفم، إذا يمكن التقط الفيروس عن طريق ملامسة اليدين العديد من الأسطح الملوثة، وبالتالي يمكن للفيروس أن يدخل الجسم عن طريق هذه المنافذ ويصيبك بالمرض.
6- وجهت منظمة الصحة العالمية المواطنين الي تنظيف الأسطح والمكاتب داخل المنزل بشكل مستمر مع مراعاة استخدام المطهرات ذات الفعالية 70% لضمان القضاء على الفيروسات.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 480 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21718 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1057 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 77279 حالة من ضمنهم 21718 حالة تم شفاؤها، و3489 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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