مانشستر سيتي ويوفنتوس يتصارعان على ضم نجم ولفرهامبتون

كشفت تقارير صحفية عالمية عن رغبة العديد من الأندية الأوروبية في التعاقد مع الإسباني آداما تراوري نجم وولفرهامبتون الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت شبكة ESPN العالمية بأن مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي يتقدمان على برشلونة الإسباني في سباق التعاقد مع تراوري البالغ من العمر24 عاماً.





وأكدت الشبكة العالمية أن النجم الإسباني الشاب يقدم مستويات رائعة مع وولفر هامبتون في الموسم الحالي مما جذب إهتمام العديد من الأندية الأوروبية، حيث أن ريال مدريد الإسباني مهتم بالتعاقد معه أيضاً.





وأشارت الشبكة العالمية إلى أن تراوري هو من خريجي أوسبيتاليت ولعب في برشلونة الإسباني ثم إنضم إلى أستون فيلان الإنجليزي ثم إلى ميدلسبره الإنجليزي ثم إلى وولفرهامبتون، وخاض مع ذئاب وولفرهامبتون 83 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 15 هدف آخر .











