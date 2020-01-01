جلسة مفاجئة في الأهلي بشأن صالح جمعة

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي،استدعاء اللاعب صالح جمعة نجم الفريق الأحمر لاجتماع مفاجئ في ملعب مختار التتش مع نهاية مران اليوم الأربعاء، على هامش تدريبات الفريق





وتواجد وليد سليمان صانع ألعاب الفريق وأحد المقربين من صالح جمعة في هذه الجلسة بعد إصرار من مدير الكرة.



