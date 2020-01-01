بعد عودة فايلر.. قناة الأهلي تسخر من الزمالك

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

نشر الحساب الرسمي لقناة الأهلي رسالة سخرية من قناة الزمالك وعدد من محلليها بعد عودة السويسري  رينيه فايلر مدرب الشياطين الحمر إلى القاهرة والتواجد في مقر النادي اليوم.

 

وذكر الحساب الرسمي لقناة الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "سؤال اليوم، اذكر اسم الدولة العربية التي يتواجد بها حاليًا المدرب السويسري رينيه فايلر".

 

وكانت قناة الزمالك وعبر عدد من محلليها قد زعمت أن فايلر هرب ولن يعود نظرا لتلقيه أكثر من عرض عربي، كما أنه وضع شروطا مالية صعبة، ولم يكن في إجازة مثلما أوضح الأهلي.

 

وعاد فايلر إلى القاهرة أول أمس وتواجد في مقر النادي اليوم حيث خضع لمسحة كورونا تمهيدا لقيادة التدريبات عقب ظهور النتيجة مباشرة.

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