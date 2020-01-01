لقاء رئيس إقليم وسط الصعيد بالعاملين بثقافة الوادى الجديد

في إطار توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة التقى السيد رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافي ، و مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد مع السادة مديري المواقع الثقافية ومديري الادارات الوسطى للفرع.





حيث قام السيد رئيس الاقليم بعرض بعض الاقتراحات والتوجيهات التى تساعد على تطور الحراك الثقافي المتنوع بمحافظة الوادى الجديد وقدم شرح عن آليات العمل فى ظل الظروف الحالية .





وأكد على ضرورة دمج ذوي الاحتياجات الخاصه في الانشطه والورش الفنيه ،وأقامه ورش تدريبيه بوحده التدريب علي الحرف البيئه و اليدويه التابعه للفرع وبصفه دورية ، البدء في تدشيت صالون وسط الصعيد الثقافي وعرض الاغاني الوطنيه لغرس روح الولاء والانتماء للوطن . بالإضافة إلى التعاون مع كافه الأجهزه ومنظمات المجتمع المدني .



