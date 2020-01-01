إطلاق اسم الفريق العصار على قاعتين بجامعة دمنهور

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أعلن الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، عن إطلاق اسم الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، على مدرجين بكليتي التربية والتجارة؛ تقديرًا لجهوده في خدمة الوطن.



وأكد "صالح"، خلال حواره مع مراسل فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن قاعة كلية التربية التي تم إطلاق اسم الفريق العصار عليها من أفضل وأكبر القاعات بالجامعة، ويتم عقد مؤتمرات واحتفالات بها.



واعتبر، أن هذا الأمر شيء رمزي والفريق العصار يستحق الكثير ولن يوفيه حقه، منوهًا بأنه سيتم إطلاق اسمه على مبني بالمستشفى الجامعي تخليدًا لذكراه وعطاءه المتميز للقوات المسلحة الباسلة ولمصر الحبيبة، موضحًا أن هناك برتوكول تعاون مع وزارة الانتاج الحربي لإنشاء المستشفى الجامعي وكلية الطب.





وتوفى مساء الإثنين، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع مرض السرطان، بعد أيام من منحه رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.



كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 26 يونيو من الشهر الماضي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.



من هو العصار؟



العصار ولد في 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوي، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.



وإبان ثورة يناير عام 2011، شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو التي انتهت بسقوط حكم الإخوان.



السيسي ينعي العصار



ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفاة "العصار"، وقال عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق محمد العصار - وزير الدولة للإنتاج الحربي - والذى وافته المنية اليوم، لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائمًا في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها اللهم ارحم الفقيد العزيز ونسأل لأسرته وذويه الصبر والسلوان".