إنجاز جديد ينتظر رونالدو.. ترتيب الدوري الإيطالي والهدافين بعد مبارايات الجولة الـ31

ترتيب الدوري الإيطالي ، انطلقت مبارايات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو"، يوم أمس الثلاثاء الموافق الـ8 من يوليو 2020، حيث شهدت صراعًا كبيرًا ومتعة على مدار المبارايات.





ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة 31





ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برغم خسارته في مباراة مثيرة أمس أمام ميلان الذي فاجأ السيدة العجوز وحول خسارته بهدفين، إلى فوز برباعية كبيرة، أشعلت صراع "الكالتشيو".





المنافسة بجدول ترتيب الدوري الإيطالي





واشتعلت المنافسة على ترتيب الدوري الإيطالي بدما خسر المتصدر يوفنتوس ولاتسيو في المباراتين التي جمعتهما أمس بفريقي ميلان وليتشي، حيث زعزعت صدارتهم واقترب إنتر من لاتسيو ولم يعد الفرق كبيرًا.





متصدر ترتيب الدوري الإيطالي





ويعتلي يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الوصيف لاتسيو، قبل أن يتعرضا لهزيمة من إنتر وليتشي في مفاجأتين كبيرتين، ولكنهما لم يؤثرا على صدارة جدول الترتيب.





خسارة يوفنتوس و ترتيب الدوري الإيطالي





وخسر يوفنتوس من نظيره ميلان في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء، على ملعب "سان سيرو"، ويتبقى عند النقطة 75 والتي كان من الممكن أن يرفع الفارق إلى 10 نقاط مع الوصيف لاتسيو الذي أهدر فرصة ثمينة بتقليص الفارق مع اليوفي.





المنافسة على الهبوط في ترتيب الدوري الإيطالي





وفاز فريق ليتشي الإيطالي الذي يصارع على الهبوط ويأمل في تحسين مركزه في ترتيب الدوري الإيطالي على فريق لاتسيو الذي يحتل المركز الثاني في مفاجأة بعدما قدم مباراة كبيرة أمامه بهدفين لهدف.





يوفنتوس في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي





وأقيمت الجولة الـ31 يوم أمس ولم تؤثر على ترتيب الدوري الإيطالي إذ تبقى يوفنتوس في صدارة الجدول، برصيد 75 نقطة وتوقف لاتسيو عند النقطة الـ68 بسب خسارتهما من لاتسيو وميلان في المبارايات التي جمعتهما مسء أمس.





جدول ترتيب الدوري الإيطالي





وجاء يوفنتوس في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة يليه في المركز الثاني فريق لاتسيو، في حين اقترب إنتر ميلان من المركز الثاني والمنافسة عليه بقوة لوصوله إلى النقطة الـ64 فيما يحل أتالانتا بالمركز الرابع بفارق نقطة وحيدة عن إنتر، في حين يأتي ميلان بالمركز الخامس برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن روما صاحب المركز السادس والذي يتساوى مع نابولي أيضًا.





ترتيب هدافي الدوري الإيطالي





ويتصدر النجم تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 28 هدفًا حيث لم يسجل خلال مباراة فريقه أمس الثلاثاء في حين قلص رونالدو لاعب يوفنتوس الفارق معه إلى هدفين فقط ليتشعل الصراع على اللقب.





رونالدو وقائمة هدافي الدوري الإيطالي





وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة فريقه يوفنتوس أمام نظيره ميلان برغم خسارة فريقه برباعية، إلا أنه واصل مطاردته لمهاجم لاتسيو، آملًا في أن يحصل على هداف الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعدما وصل لهدفه الـ26 هذا الموسم.





رونلدو يسجل ويسعى نحو اللقب





وأحرز رونالدو في المباراة الخامسة له على التوالي، حيث شارك في 27 مواجهة تمكن خلالها من تسجيل 26 هدفًا وهو رقم إيجابي وكبير، ليشعل الصراع والمنافسة على لقب هداف الدوري الإيطالي حيث يبعده هدفين فقط عن إيموبيلي.





ترتيب الدوري الإيطالي وإنجاز كبير





وينتظر النجم البرتغالي تحقيق إنجاز آخر كبير، حيث يأمل في التتويج بلقب هداف الدوري الإيطالي ليصبح أول لاعب يتوج بلقب الهداف في 3 دوريات كبرى من أصل 5، حيث توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي عام 2008، وهداف الدوري الإسباني أعوام 2011 و2014 و2015 مع فريقيه السابقين مانشستر يونايتد وريال مدريد على الترتيب.



