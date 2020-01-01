إنجاز جديد ينتظر رونالدو.. ترتيب الدوري الإيطالي والهدافين بعد مبارايات الجولة الـ31

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:50 م
ترتيب الدوري الإيطالي
ترتيب الدوري الإيطالي
ترتيب الدوري الإيطالي ، انطلقت مبارايات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو"، يوم أمس الثلاثاء الموافق الـ8 من يوليو 2020، حيث شهدت صراعًا كبيرًا ومتعة على مدار المبارايات.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة 31

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برغم خسارته في مباراة مثيرة أمس أمام ميلان الذي فاجأ السيدة العجوز وحول خسارته بهدفين، إلى فوز برباعية كبيرة، أشعلت صراع "الكالتشيو".

المنافسة بجدول ترتيب الدوري الإيطالي

واشتعلت المنافسة على ترتيب الدوري الإيطالي بدما خسر المتصدر يوفنتوس ولاتسيو في المباراتين التي جمعتهما أمس بفريقي ميلان وليتشي، حيث زعزعت صدارتهم واقترب إنتر من لاتسيو ولم يعد الفرق كبيرًا.

متصدر ترتيب الدوري الإيطالي

ويعتلي يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الوصيف لاتسيو، قبل أن يتعرضا لهزيمة من إنتر وليتشي في مفاجأتين كبيرتين، ولكنهما لم يؤثرا على صدارة جدول الترتيب.

خسارة يوفنتوس و ترتيب الدوري الإيطالي

وخسر يوفنتوس من نظيره ميلان في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء، على ملعب "سان سيرو"، ويتبقى عند النقطة 75 والتي كان من الممكن أن يرفع الفارق إلى 10 نقاط مع الوصيف لاتسيو الذي أهدر فرصة ثمينة بتقليص الفارق مع اليوفي.

المنافسة على الهبوط في ترتيب الدوري الإيطالي

وفاز فريق ليتشي الإيطالي الذي يصارع على الهبوط ويأمل في تحسين مركزه في ترتيب الدوري الإيطالي على فريق لاتسيو الذي يحتل المركز الثاني في مفاجأة بعدما قدم مباراة كبيرة أمامه بهدفين لهدف.

يوفنتوس في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي

وأقيمت الجولة الـ31 يوم أمس ولم تؤثر على ترتيب الدوري الإيطالي إذ تبقى يوفنتوس في صدارة الجدول، برصيد 75 نقطة وتوقف لاتسيو عند النقطة الـ68 بسب خسارتهما من لاتسيو وميلان في المبارايات التي جمعتهما مسء أمس.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

وجاء يوفنتوس في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة يليه في المركز الثاني فريق لاتسيو، في حين اقترب إنتر ميلان من المركز الثاني والمنافسة عليه بقوة لوصوله إلى النقطة الـ64 فيما يحل أتالانتا بالمركز الرابع بفارق نقطة وحيدة عن إنتر، في حين يأتي ميلان بالمركز الخامس برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن روما صاحب المركز السادس والذي يتساوى مع نابولي أيضًا.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

ويتصدر النجم تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 28 هدفًا حيث لم يسجل خلال مباراة فريقه أمس الثلاثاء في حين قلص رونالدو لاعب يوفنتوس  الفارق معه إلى هدفين فقط ليتشعل الصراع على اللقب.

رونالدو وقائمة هدافي الدوري الإيطالي

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة فريقه يوفنتوس أمام نظيره ميلان برغم خسارة فريقه برباعية، إلا أنه واصل مطاردته لمهاجم لاتسيو، آملًا في أن يحصل على هداف الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعدما وصل لهدفه الـ26 هذا الموسم.

رونلدو يسجل ويسعى نحو اللقب

وأحرز رونالدو في المباراة الخامسة له على التوالي، حيث شارك في 27 مواجهة تمكن خلالها من تسجيل 26 هدفًا وهو  رقم إيجابي وكبير، ليشعل الصراع والمنافسة على لقب هداف الدوري الإيطالي حيث يبعده هدفين فقط عن إيموبيلي.

ترتيب الدوري الإيطالي وإنجاز كبير

وينتظر النجم البرتغالي تحقيق إنجاز آخر كبير، حيث يأمل في التتويج بلقب هداف الدوري الإيطالي ليصبح أول لاعب يتوج بلقب الهداف في 3 دوريات كبرى من أصل 5، حيث توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي عام 2008، وهداف الدوري الإسباني أعوام 2011 و2014 و2015 مع فريقيه السابقين مانشستر يونايتد وريال مدريد على الترتيب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هداف الدوري الإيطالي قائمة هدافي الدوري الإيطالي جدول ترتيب الدوري الإيطالي ترتيب هداف الدوري الإيطالي الكالتشيو

أخبار تهمك

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي

منذ ساعتين

ما هي مخالفات البناء التي لا يجوز فيها التصالح.. متحدث الوزراء يجيب

منذ حوالي 18 ساعة

فلكيا.. اعرف موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2020

منذ أقل من ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن أرقام الإصابات

منذ حوالي 11 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

منذ حوالي 16 ساعة

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ ساعتين

مذبحة في الزمالك.. 5 لاعبين مهددين بالرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

ردا على الشائعات.. برشلونة يحسم مصير ميسي

منذ ساعة و نصف

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع نجم الإسماعيلي

منذ ساعة

الأهلي يمنح الإسماعيلي فرصة أخيرة للتنازل عن نجمه

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يفاجئ "أزارو" بقرار مثير

منذ حوالي 4 ساعات

لمسة وفاء من الحكومة لـ"العصار" و"القباج".. و3 ملفات في الاجتماع الأسبوعي

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

منذ ثلث ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد هدفه الخيالي.. بالارقام ماذا قدم كريستيانو رونالدو هذا الموسم مع يوفنتوس ؟

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد انتهاء مباريات الجولة الـ21 للكالتشيو

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.. رونالدو يُسجل ويلاحق إيموبيلي

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

ترتيب الدوري الإيطالي.. لاتسيو يخطف صدارة الكالتشيو مؤقتًا

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد خسارة إنتر ميلان من يوفنتوس

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:00 م

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

فلكيا.. اعرف موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2020

03:04 م

لمسة وفاء من الحكومة لـ"العصار" و"القباج".. و3 ملفات في الاجتماع الأسبوعي

11:12 ص

الأهلي يمنح الإسماعيلي فرصة أخيرة للتنازل عن نجمه

02:43 م

مفاجأة.. الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع نجم الإسماعيلي

03:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»