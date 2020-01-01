مجلس الوزراء التايلاندي يدعم مشروع قانون يسمح بالزواج من نفس الجنس

وافق مجلس وزراء تايلاند، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون شراكة مدنية، يعترف بالزواج من نفس الجنس مع نفس الحقوق القانونية تقريبًا مثل الأزواج، في واحدة من أكثر التحركات ليبرالية حتى الآن لدولة محافظة إلى حد كبير معروفة بتسامحها.





وكتبت راتشادا تاناديرك، نائبة متحدثة باسم الحكومة، على فيسبوك: "يُعد قانون الشراكة المدنية خطوة مهمة للمجتمع التايلاندي في تعزيز الحقوق المتساوية ودعم حقوق الأزواج من نفس الجنس في بناء أسر والعيش كشركاء"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





إذا تم تمريره من قبل البرلمان، فإن التشريع سيجعل تايلاند فقط المركز الثاني في آسيا الذي يسمح بتسجيل الزواج من نفس الجنس، مع الأزواج القادرين على تبني طفل ويمنحون حقوق الميراث والملكية المشتركة.





ومع ذلك، ينص القانون على أن حزبًا واحدًا في اتحاد المثليين يجب أن يكون تايلانديًا.





مجتمع بوذي محافظ إلى حد كبير، تتمتع تايلاند بسمعة الانفتاح والمواقف الحرة.





لطالما كان ذلك بمثابة جذب للأزواج من نفس الجنس، مع مشهد اجتماعي نابض بالحياة للسحاقيات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية للسكان المحليين والمغتربين، وحملات مستهدفة لجذب المسافرين المثليين.





تم تقديم مشروع القانون في عام 2018 لكن الهيئة التشريعية السابقة لم تتمكن من تمريره قبل انتخابات العام الماضي.





أصبحت تايوان العام الماضي أول مكان في آسيا يشرع زواج المثليين. قامت فيتنام بإلغاء تجريم حفلات الزواج من نفس الجنس لكنها لا تعترف بالزواج من نفس الجنس.





وقال كيتينان داراماداج، رئيس جمعية Rainbow Sky في تايلاند، إن مشروع القانون يسمح بشكل أساسي للأزواج من نفس الجنس بالزواج ولكنه لا يصل إلى حد تسميته "بالزواج"، الذي يعرف قانونًا بأنه بين رجل وامرأة.