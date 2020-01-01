مستشار الرئيس اليمني يتعرض لمحاولة اغتيال بمأرب

تعرض عبد العزيز جباري مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لمحاولة اغتيال، بعد انفجار قنبلة زرعت في بوابة الفندق الذي يقيم به بمدينة مأرب، بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وقال قناة روسيا اليوم، إن اثنين من مرافقي عبد العزيز جباري أصيبا في الانفجار.





وفي سياق آخر، كانت مصر، رحبت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، عن استجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب الوقف الشامل لإطلاق النار والتصعيد في اليمن، ولعقد اجتماع بالمملكة العربية السعودية للمُضي قُدمًا في تنفيذ اتفاق الرياض.