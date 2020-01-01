مستشار الرئيس اليمني يتعرض لمحاولة اغتيال بمأرب

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:37 م
الرئيس اليمني ومستشاره عبد العزيز جباري
الرئيس اليمني ومستشاره عبد العزيز جباري
وكالات

تعرض عبد العزيز جباري مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لمحاولة اغتيال، بعد انفجار قنبلة زرعت في بوابة الفندق الذي يقيم به بمدينة مأرب، بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم.

 

وقال قناة روسيا اليوم، إن اثنين من مرافقي عبد العزيز جباري أصيبا في الانفجار.


وفي سياق آخر، كانت مصر، رحبت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، عن استجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب الوقف الشامل لإطلاق النار والتصعيد في اليمن، ولعقد اجتماع بالمملكة العربية السعودية للمُضي قُدمًا في تنفيذ اتفاق الرياض.

 

وثمّنت مصر، الجهود الحثيثة للأشقاء في المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن وشعبه الشقيق، مُعربة عن ثقتها في أن تؤدي تلك الجهود إلى تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة، وذلك استنادًا إلى المرجعيات ذات الصلة؛ لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.


وأكد البيان على دعم مصر لكافة الجهود التي تهدف لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتضمن وحدته وسلامة أراضيه وترفع المُعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.


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