رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:39 م
الفريق العصار
الفريق العصار
الفجر
عبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عميق حزنه لوفاة الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي رحل عن عالمنا أول أمس الاثنين، بعد صراع مع المرض.

وقال "مدبولي"، في مستهل كلمته باجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس": إننا فقدنا أخًا عزيزًا علينا جميعًا.. قامة عظيمة خدم مصر في فترة شديدة الدقة والصعوبة بعد ثورة 2011، وكذلك بعد ثورة 2013".

دور وطني عظيم
وتابع: سيشهد التاريخ لهذا الرجل ودوره الوطني العظيم، مع جميع قيادات القوات المسلحة في تلك الفترة الدقيقة من عمر الوطن.. لم يتأخر الفريق العصار يومًا عن تنفيذ أي مهام تطلب منه، وكان يعكس دائمًا انضباط المدرسة التي تربى فيها، وهي مدرسة القوات المسلحة، وعقب توليه وزارة الدولة للإنتاج الحربي قام بنهضة كبيرة في كل قطاعات الوزارة".

وأضاف مدبولي: "لقد شرفت بزمالتي مع الراحل الفريق محمد العصار، الذي أدى مهامه حتى آخر لحظة، وعند زيارتي له قبل وفاته، كان كما عهدته دومًا راضيا بقضاء الله، مبتسما وبشوشا كعادته، وهادئ النفس، ونتمنى من الله أن يدخله فسيح جناته، جزاء ما قدمه للوطن من جهود كبيرة".

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