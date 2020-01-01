"الآثار": 4200 سائح وصلوا مصر أول أسبوع من استئناف النشاط

قالت سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة، إن هناك نحو 4200 سائح وصلوا مصر في الأسبوع الاول بعد استئناف حركة السياحة، مضيفة: "أطلقنا ضوابط عديدة من أجل عودة السياحة وهناك تجاوب كبير من الشركات لتنفيذها".





وأضافت "سها بهجت"، خلال حوارها عبر "سكايب" ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن هناك حملة تسويقية على عدد من المنصات العالمية للترويج للسياحة داخل مصر، وهي رسالة طمأنة لكل من يريد زيارة مصر خلال الفترة الحالية.





وتابعت المتحدث باسم وزارة السياحة، أن الفترة الماضية شهدت افتتاح عدد من المتاحف والمواقع الأثرية، وهناك بعض المتاحف سيتم افتتاحها قريبًا، موضحة أن توقيع اتفاق مع اليونان لعودة السياحة هي بادرة من أجل عودة السياحة، مشيرة إلى أن هناك تعاون ثنائي بين البلدين للتبادل السياحي، وتطبيق الاشتراطات والاجراءات الاحترازية لحماية السياح بكلا البلدين، وحال إصابة سائح بدولة أخرى يتم علاج السائح على نفقة الدولة المتواجد بها وتقديم كافة الدعم اللازم له.





وتنفيذًا لخطة التعايش الكامل مع أزمة كورونا الحالية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية واشتراطات ضمان السلامة، حرصت كلًا من وزارة السياحة ووزارة الطيران المدني على الاستعداد الكامل لاستئناف حركة السياحة والطيران من جديد، وشهد الأسبوع الأول من 1 يوليو حتى 7 يوليو وفود سياحية من 7 دول، وإقبالًا كبيرًا على السياحة من هذه الدول.





ونرصد فيما يلي قائمة الوفود التي جاءت لزيارة مصر:





- الوفود السياحية في أول 48 ساعة بعد عودة حركة السياحة والطيران:

شهدت أول 48 ساعة من عودة واستئناف حركة السياحة والطيران من جديد، في يوم الأربعاء 1 يوليو بعد انقطاع دام 3 شهور من شهر مارس الماضي 610 سائحًا، من أوكرانيا وسويسرا وبيلاروسيا، حيث استقبل مطار الغردقة، 165 سائحًا أوكرانيًا، واستقبل مطار شرم الشيخ 150 سائحًا أوكرانيًا أيضًا، وفي ثاني يوم من عودة حركة السياحة والطيران في يوم الخميس 2 يوليو، استقبل مطار الغردقة الدولي ومطار شرم الشيخ رحلتي طيران قادمتين من سويسرا وبيلا روسيا تقلان 313 سائحًا.





- الوفود السياحية في رابع أيام عودة حركة السياحة والطيران:

وفي يوم السبت 4 يوليو قدمت 5 طائرات من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا، تقل 899 سائحًا واستقبلها مطار الغردقة الدولي ويحمل ركاب الطائرة القادمة من سويسرا جنسيات متعددة لدول هي: ألمانيا وفرنسا وبلجيكا واليونان بحسب ما صرح به محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي.





- الوفود السياحية في سادس يوم بعد عودة حركة السياحة والطيران:

وفي يوم الاثنين 6 يوليو، استقبلت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، رحلتي طيران قادمتين من دولتي أوكرانيا وسويسرا تقلان 286 سائحًا، حيث قدمت رحلة طيران من العاصمة الأوكرانية كييف تقل 191 سائحًا، واستقبلها مطار شرم الشيخ الدولي، بينما قدمت رحلة طيران من مدينة زيورخ بسويسرا تقل 95 سائحًا واستقبلها مطار الغردقة الدولي.





- الوفود السياحية في سابع يوم بعد عودة حركة السياحة والطيران: