عاجل.. السيسي يجتمع مع مدبولي ووزراء الدفاع والداخلية والمالية
الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:30 م
رقية جمال
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسةالجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع برئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، ووزراء الدفاع والداخلية والمالية وعدد من المسئولين، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.
وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي وجه بمراعاة التنسيق بين المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والجهات المعنية.
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