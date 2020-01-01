عاجل.. السيسي يجتمع مع مدبولي ووزراء الدفاع والداخلية والمالية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسةالجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع برئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، ووزراء الدفاع والداخلية والمالية وعدد من المسئولين، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.



