للمرة الأولى.. الرئيس المكسيكي يعقد أول اجتماع له مع "ترامب"

يلتقي الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، للمرة الأولى، اليوم الأربعاء، في مواجهة محرجة محتملة اجتذبت بعض الديمقراطيين الأمريكيين غير الراضين من اقترابها من الانتخابات الرئاسية.





ويهدف الاجتماع ظاهريًا إلى الاحتفال باتفاقية تجارية جديدة في أمريكا الشمالية، ولكن يمكن أن يظهر احتكاك بشأن الهجرة غير الشرعية والاستثمار في الطاقة في المكسيك مع اجتماع الرجلين اليوم، كما أوردت وكالة "رويترز".





تجاهل الزعيم اليساري الانتقادات في الداخل للمضي قدمًا في خطط لقاء "ترامب"، وهو جمهوري لم يحظ على نطاق واسع في المكسيك بسبب ملاحظاته الحارقة حول شعبه.





ينضم إلى لوبيز أوبرادور وفد من رجال الأعمال، بمن فيهم أغنى رجل في المكسيك، قطب الاتصالات كارلوس سليم. وسوف يتناولون العشاء مساء الأربعاء مع "ترامب" ورجال الأعمال الأمريكيين في البيت الأبيض.





من المرجح أن يظهر الدعم المكسيكي المستمر لسياسات "ترامب" بشأن الهجرة بشكل بارز على جدول الأعمال، بالإضافة إلى كيفية التخفيف من اضطرابات فيروس كورونا والحفاظ على تدفق البضائع بين الجيران، الذين تتشابك اقتصاداتهم بشكل عميق.





من غير الواضح ما إذا كان "ترامب" سيعالج النزاعات بين الشركات الأمريكية وحكومة لوبيز أوبرادور، التي تتراجع عن افتتاح 2013-2014 لصناعة الطاقة لصالح نموذج تقوده الدولة، وتسببت في عدد من العقود الرئيسية موضع تساؤل.





وقال مسؤول كبير في إدارة "ترامب"، إن حكومة المكسيك تعهدت بدعم تلك العقود.





وقال المسؤول في مؤتمر صحفي مع الصحفيين: "لذا نأمل بالتأكيد أن يلتزموا بوعودهم."





الرحلة، وهي أول زيارة خارجية يقوم بها لوبيز أوبرادور منذ توليه منصبه في أواخر عام 2018، جعلته يسافر تجاريًا إلى واشنطن. وأظهر أحد مقاطع الفيديو المنشورة على تويتر يوم الثلاثاء أنه يرتدي قناع وجه ومدربًا طائرًا على متن طائرة مكتظة.





تم الترويج للقمة للاحتفال ببداية يوليو من اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي حلت محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التي أطلق عليها "ترامب" "كابوس" كلف الوظائف الأمريكية.





لكن الاجتماع الذي استمر يومين تم تقليصه إلى يوم واحد بعد أن رفض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الانضمام، وسط تهديدات أمريكية جديدة بفرض رسوم جمركية على السلع الكندية.





ويقول منتقدو لوبيز أوبرادور وبعض الديمقراطيين الأمريكيين، إن "ترامب" يريد استخدام الاجتماع لحشد الدعم بين الناخبين من أصل إسباني قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر. تظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين من أصل إسباني يفضلون منافس ترامب الديمقراطي، جو بايدن.



