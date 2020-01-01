اجتماع بين جوارديولا ونجم مانشستر سيتي لتحديد مستقبله

سيجتمع مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، مع المدافع جون ستونز بعد انتهاء الدوري الإنجليزي للحديث عن مستقبله.





عانى ستونز من نقص اللياقة البدنية منذ انضمامه إلى السيتي عام 2016، وتراجع ترتيبه في قلب دفاع الفريق بعد إيمريك لابورت، وفرناندينيو، وإيريك غارسيا، ونيكولاس أوتامندي.





وتكهنت وسائل إعلام بريطانية، بأن ستونز الذي يمتد عقده مع السيتي حتى 2022، يعد مطلباً لآرسنال وناديه السابق إيفرتون.





وأوضح جوارديولا للصحافيين قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد اليوم الأربعاء: "قلت عدة مرات وسأكرر قولي إنني أكثر من سعيد بشخصية واحترافية ستونز".





وأضاف: "أريد أفضل شيء له، وفي نهاية الموسم سنجتمع لنتحدث عما سيحدث، لأنه أحياناً تكون رغبتي معاكسة لرغبة اللاعبين والنادي".





وتابع: "أنا صادق معهم وموقفي ليس فقط مع جون، بل مع أي لاعب آخر هو الحاجة للتغيير وسنتحدث في ذلك".





واكتفى ستونز بخوض 12 مباراة في الدوري هذا الموسم بسبب إصابة بالكاحل.





وواصل جوارديولا: "بالتأكيد نريد أن يعود للعب والتدريب لمدة شهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر دون إصابات، عانى جون من الإصابات لكنه يتمتع بالكفاءة ولا شك في ذلك".