اجتماع بين جوارديولا ونجم مانشستر سيتي لتحديد مستقبله

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:26 م
جوارديولا
جوارديولا
سيجتمع مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، مع المدافع جون ستونز بعد انتهاء الدوري الإنجليزي للحديث عن مستقبله.

عانى ستونز من نقص اللياقة البدنية منذ انضمامه إلى السيتي عام 2016، وتراجع ترتيبه في قلب دفاع الفريق بعد إيمريك لابورت، وفرناندينيو، وإيريك غارسيا، ونيكولاس أوتامندي.

وتكهنت وسائل إعلام بريطانية، بأن ستونز الذي يمتد عقده مع السيتي حتى 2022، يعد مطلباً لآرسنال وناديه السابق إيفرتون.

وأوضح جوارديولا للصحافيين قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد اليوم الأربعاء: "قلت عدة مرات وسأكرر قولي إنني أكثر من سعيد بشخصية واحترافية ستونز".

وأضاف: "أريد أفضل شيء له، وفي نهاية الموسم سنجتمع لنتحدث عما سيحدث، لأنه أحياناً تكون رغبتي معاكسة لرغبة اللاعبين والنادي".

وتابع: "أنا صادق معهم وموقفي ليس فقط مع جون، بل مع أي لاعب آخر هو الحاجة للتغيير وسنتحدث في ذلك".

واكتفى ستونز بخوض 12 مباراة في الدوري هذا الموسم بسبب إصابة بالكاحل.

وواصل جوارديولا: "بالتأكيد نريد أن يعود للعب والتدريب لمدة شهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر دون إصابات، عانى جون من الإصابات لكنه يتمتع بالكفاءة ولا شك في ذلك".

أخبار تهمك

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ يوم

فلكيا.. اعرف موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2020

منذ أقل من ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي

منذ ساعتين

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ ساعتين

مفاجأة.. الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع نجم الإسماعيلي

منذ ساعة

لمسة وفاء من الحكومة لـ"العصار" و"القباج".. و3 ملفات في الاجتماع الأسبوعي

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ حوالي 22 ساعة

ما هي مخالفات البناء التي لا يجوز فيها التصالح.. متحدث الوزراء يجيب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يفاجئ "أزارو" بقرار مثير

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن أرقام الإصابات

منذ حوالي 11 ساعة

ردا على الشائعات.. برشلونة يحسم مصير ميسي

منذ ساعة و نصف

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

منذ أقل من نصف ساعة

مذبحة في الزمالك.. 5 لاعبين مهددين بالرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يمنح الإسماعيلي فرصة أخيرة للتنازل عن نجمه

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:00 م

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

فلكيا.. اعرف موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2020

03:04 م

لمسة وفاء من الحكومة لـ"العصار" و"القباج".. و3 ملفات في الاجتماع الأسبوعي

11:12 ص

الأهلي يمنح الإسماعيلي فرصة أخيرة للتنازل عن نجمه

02:43 م

مفاجأة.. الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع نجم الإسماعيلي

03:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»