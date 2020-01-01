السيطرة على حريق شقة سكنية فى مدينة نصر

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:27 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر، حيث انتقل رجال الحماية المدنية الى المكان وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع اصابات. 

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه.


واندلع حريق في كابل كهرباء أمام عقار سكني بمنطقة حدائق الأهرام، نطاق قسم شرطة الهرم، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، كان قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق، بالمنطقة (ح)، بمنطقة حدائق الأهرام.

وبدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بكابل كهرباء، أمام أحد العقارات، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق، قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

وفي سياق آخر، كان اندلع حريق بمستشفي حميات إمبابة، بحي إمبابة شمال الجيزة، ونجحت محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر في الأرواح.

اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة ونشوب حريق بمستشفي الحميات بمنطقة امبابة.

بدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الحماية المدنية تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني، لمحاصرة النيران، ومنع تمددها، ونجحت المحاولات في السيطرة على الحريق، قبل وقوع أي خسائر في الأرواح.

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