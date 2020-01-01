البابا فرنسيس يندد بما وصفه بـ"الجحيم" في مخيّمات احتجاز المهاجرين بليبيا

ندد البابا فرنسيس، بما وصفه بـ"الجحيم" في مخيّمات احتجاز المهاجرين في ليبيا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

وكان البابا فرنسيس، أعرب في وقت سابق عن دعمه لقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف النزاعات لتسهيل مكافحة جائحة كوفيد19.

وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الأربعاء، القرار بعد أكثر من ثلاثة أشهر من المفاوضات مطالباً بـ"وقف فوري لكافة النزاعات" باستثناء المعارك ضد الجماعات الإرهابية.

وقال البابا بعد صلاة التبشير في كاتدرائية القديس بطرس إن "طلب وقف إطلاق نار عالمي وفوري يسمح بالسلام والأمن الضروريين لتقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة، جدير بالثناء".

وأضاف: "آمل أن يتم تنفيذ هذا القرار بشكل فعال وفوري لصالح كثير من الناس الذين يعانون".

وتابع: "أتمنى أن يصبح قرار مجلس الأمن هذا خطوة أولى شجاعة نحو مستقبل سلمي".