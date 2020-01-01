الصحة: لأول مرة.. ارتفاع مؤشر نسب الشفاء من كورونا إلى 28.1%

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، بشرى سارة عن نسبة شفاء المصابين بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفيات العزل، موضحة أنه لأول مرة يرتفع نسبة الشفاء إلى 28.1 % منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضى.





وذكر بيان صادر عن الوزراة، أن معدل الوفيات ثابت حيث بلغ معدل الوفيات 4.5 % وأن مصر حتى الآن سجلت 3489 حالة وفاة بينما بلغ إجمالى الإصابات بكورونا إلى 77279 حالة.

وقالت وزارة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مضيفة أن ارتفاع إجمالى المتعافيين من الفيروس وصل إلى 21718 حالة حتى اليوم.





اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر



