"الفيزياء" تُنهي حياة طالبة ثانوي في الشرقية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:18 م
فتاة تتخلص من حياتها
فتاة تتخلص من حياتها
تخلصت طالبة بالصف الثالث الثانوي، من حياتها بالانتحار بتناول حبوب الغلة السامة لصعوبة امتحان مادة الفيزياء. 

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة ديرب نجم بلاغا بوفاة "د. م. ا" 19 عاما طالبة بالصف الثالث الثانوي، إثر تناولها حبوب الغلة السامة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الطالبة كانت تعاني من حالة نفسية سيئة وأقدمت على الانتحار بسبب صعوبة امتحان مادة الفيزياء.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديرب نجم المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

طالبة بمدرسة المعادي تتهم اللجنة بسرقة بوكليت الفيزياء الخاص بها.. والتعليم ترد
تداول طلاب مدرسة المعادي الرسمية لغات رسالة عاجلة تم توجيهها لرئيس الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي قالوا من خلالها: "إزاي طالبة ثانوية عامة تحل امتحان الفيزياء كامل وتطلع مبسوطة من الامتحان وتتاخد ورقتها ويرجعوا يستدعوا البنت ويقولولها أصل ورقتك ضاعت حلي بوكليت تاني، وكل اللي معاها في لجنة شاهدين إنها بتحل طول الامتحان وبعد ما خلصت وطلعت كلموهاا قالولها أطلعي انتي مش حاله غير ٧ أسئلة بس".

وأضاف الطلاب: "تم تبديل وسرقه ورقتها وتغيير اسمها ورقم جلوسها في الورقة الأصلية وخلوها تتطلع تمتحن تاني بورقة جديدة واول ما كتبت اسمها ورقم جلوسها سحبو ورقه ويتقفل عليها أوضة وتجبر على حل بوكليت آخر وسط زعيق المراقبين وضغط وشتيمه من رئيسة اللجنة بعد وقت الامتحان ولما مامتها تعرف وتطلعلها وتتهم مراقب اللجنة بالاهمال يتجاب بوكليت فاضى ويتحط عليه اسم البنت ويتقال للأم اصل بنتك فاشله واهو البوكليت بتاعها فاضي".

وأضاف الطلاب:" البنت وأهلها عملوا محضر فى قسم المعادي بالواقعه علي امل ان يتم اتخاذ الاجراء القانوني اللازم والمنصف اسماء طالبة ملتزمة علميًا واخلاقيا وتربويًا".

وبالرجوع للدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة وعد بالتحقيق في الامر علي أن يصل لوزارة التربية والتعاليم والتعليم الفني تقرير كامل عن الواقعة غدًا.

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