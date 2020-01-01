عاجل.. الموت يُفجع الفنان محمد علاء والعزاء في مقابر مرور حلوان

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

توفيت منذ قليل والدة الفنان محمد علاء، حيث قام بنشر بوست عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا:" توفت الى رحمة الله أمي، انا لله وانا اليه راجعون .. العزاء في المقابر أمام مرور حلوان أو الاتصال علي الهاتف".

 

في سياق منفصل، شارك محمد علاء في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل " البرنس"، الذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا.

 

مسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان، روجينا، نور اللبنانية، ادوارد، رحاب الجمل، أحمد داش، محمد علاء، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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