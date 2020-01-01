فابريجاس يكشف عن موقف مثير مع كونتي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:05 م
فابريجاس
فابريجاس
أحمد عصام
تحدث سيسك فابريجاس لاعب فريق موناكو الفرنسي، ولاعب فريق تشيلسي الإنجليزي السابق، عن موقف مثير جمعه بالمدرب الإيطالي انطونيو كونتي مع الفريق اللندني.

وقال فابريجاس في تصريحات صحفية : "عندما أتى المدرب (كونتي) لم ألعب لمدة ثلاثة أشهر، وأخبرني بصراحة بأنني لست النوع الذي يريده لاعب خط الوسط، حيث انه كان يفضل ماتيتش عليً".

وأضاف : "لكن عندما ذهبنا لمانشستر لملاقاه سيتي بدأت المباراة وفزنا 3-1، وقدمت مباراة جيدة وصنعت هدف لكوستا".

وتابع : "في المباراة التالية واجهنا ويست بروم وتوقعت بأنني سوف العب، ولكنه محددا أشرك ماتيتش، وفي الدقيقة 80 والمباراة لا تزال 0-0 أتى دييجو كوستا على الخط وصرخ في وجه كونتي "قم بإشراك سيسك"، والمدرب تظاهر بأنه لم يستمع له، وبعد دقيقتين أشركني وقدمت أسيست ليسجل كوستا هدف".

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