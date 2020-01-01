الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الكيمياء للشعبة العلمية.. أهم الأسئلة المتوقعة وشرح القوانين والنظريات





يستعد طلاب الثانوية العامة 2020 للشعبة العلمية، لتأدية امتحان مادة الكيمياء يوم الأحد المقبل الموافق 12 يوليو 2020، ويبحثون على المراجعة النهائية لمادة الكمياء لكي يطلعون على أهم الأسئلة المتوقعة ومراجعة أبرز القوانين والنظريات لحصد الدرجات النهائية، ومن هنا تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية للطلاب والطالبات من الشعبة العلمية رابط thanaweya الذي قدمته وزارة التربية والتعليم تسهيلا عليهم حل ومراجعة أسئلة المواد قبل الامتحانات.





المراجعة النهائية لمادة الكيمياء تحتوي على شرح وحل هم قوانين ونظريات مادة الكيمياء، و الباب الأول يحتوي على Session 16 كل فصل به شرح تفصيلي وحل نموذجي لأهم الأسئلة المتوقعة، ويشمل التالي:





- أهميه عناصر السلسلة الانتقالية الأولى.

- التوزيع الإلكتروني وأعداد التأكسد لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى .

- الخواص العامة لعناصر السلسلة الانتقالية .

- الحديد( خامات الحديد – استخلاص الحديد – الفرن العالي – فرن مدركس – انتاج الصلب – السبائك أنواعها والمقارنة بينها).

- اكاسيد الحديد (التحضير – الخواص)





أما الباب الثاني فيحتوي على Session 29 وكل فصل يشمل شرح تفصيلي ومراجعة نهائية لمادة الكمياء قبل الامتحان، ويحتوي على التالي:





- أهمية التحليل الكيميائي في مجال الطب والصناعة والزراعة والبيئة.

- الأساس العلمي للكشف عن الشقوق الحمضية والقاعدية.

- الكشف عن الانيونات.

- الكشف عن الكاتيونات / مقارنة بين المجموعات التحليلية القاعدية.

- المعايرة – المحول القياسي – الأدلة.

- مسائل علي المعايرة – طريقة التطاير – طريقة الترسيب .





أما الباب الثالث Session 20 فيشمل 20 فصل من بينهم الاتزان الكيميائي – الاتزان الايوني، و التفاعلات التامة – التفاعلات غير التامة، و العوامل التي تؤثر علي معدل التفاعل الكيميائي، و تطبيقات قاعدة لوشاتيلية، و قانون فعل الكتلة – قانون استفالد، و دراسة التميؤ – حاصل الاذابة .





والباب الرابع، يشتمل على مقارنة بين كلا من (الخلايا الجلفانية – الخلايا الالكتروليتية).

(الخلايا الأولية – الخلايا الثانوية).

(تفاعلات الاكسدة والاختزال والتفاعل الكلي في الخلايا والبطاريات).

خلية دانيال . صدأ الحديد . قوانين فاراداي . مسائل علي تعين.

1- القوة الدافعة الكهربية . 2- التحليل الكهربي.

- تطبيقات علي التحليل الكهربي.





وللحصول على رابط المراجعة النهائية لمادةا لكيمياء يمكنكم الضغط على هذا الرابط تسهيلا على الطلاب والطالبات معرفة كافة النظريات والقوانين فقط عليكم الضغط هنـــــــــــــا





ومن جهتها، تقدم وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة مراجعة شاملة ومكثفة لمادة الكيمياء للصف الثالث الثانوي، يتم من خلال هذه الدورة التدريبية المراجعة على كافة أبواب مادة الكيمياء وحل جميع أنواع الأسئلة المتوقعة على كل باب بشكل نموذجي ومكثّف.