طب المنصورة تنظم دورة تدريبية لمقدمي خدمة تأهيل الناجيات من العنف

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
محمد كشك
نظمت كلية الطب جامعة المنصورة فعاليات الدورة التدريبية لمقدمي الخدمات الطبية بمستشفيات الجامعة لتأهيل الفتيات والسيدات الناجيات من العنف التي تنظمها وحدة الاستجابة والدعم الطبي للفتيات الناجيات من العنف ضد بجامعة المنصورة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة وتنظيم الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب جامعة المنصورة يومي ٧ و٨ يوليو ٢٠٢٠ بقاعة الدكتور مدحت محمد على بكلية الطب.

وأكدت عميد كلية الطب جامعة المنصورة على أهمية هذه الدورة التدريبية التى تقام تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠) التى تعد مناهضة العنف ضد المرأة إحدى أهدافها.

وأضافت أن هذه الورشة تعد الثانية من نوعها فى مجال تأهيل الناجيات من العنف فى إطار الاستعداد لافتتاح العيادة الطبية بجامعة المنصورة لتأهيل السيدات والفتيات الناجيات من العنف.

ونوهت بأن هذه الدورة التدريبية تتضمن ٤ جلسات تقام على مدار يومين بحضور عدد من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض والفنيين بأقسام النساء والتوليد والطب الشرعى والسموم الإكلينيكية والطب النفسى وطب الطوارئ وطب وجراحة العيون.

حاضر فى الجلسة الأولى الدكتور أحمد رجب أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنصورة مشيرا إلى أن العنف ضد المرأة هو أية محاولة مقصودة لاستعمال القوة الجسدية أو التهديد باستعمالها ضدها فى نطاق الأسرة أو المجتمع بحيث ينتج عنها جروح أو قتل أو إعاقة أو أذى نفسى للمرأة.

وأضاف أن العنف ضد المرأة يتمثل فى العنف الجسدي (الضرب والعنف الجنسى والنفسى والاقتصادى حجب المال وحظر العمل والمشاركة فى القرارات).

وذكر أن الفئات الأكثر عرضة للعنف هم ذوى الإعاقة والمهاجرات والمراهقات والمسنات والمرأة الريفية.

واستعرض ماورد فى إحصائية عام ٢٠١٤ بتعرض ٤٧٪ من النساء المصريات للعنف الجسدى وإبلاغ ١.٣ ٪ منهم فقط الشرطة بذلك.

وفسر ذلك بخوف غالبية الفتيات من الإفصاح عن العنف خاصة العنف الأسرى لأن ذلك قد ينتج عنه مشاكل أسرية تكون ضحيتها المرأة.

وطالب بقيام الأطباء والممرضين بالتاهيل الصحى والنفسى الجيد للناجيات من العنف وبتواصل المؤسسات الصحية مع الجهات القانونية لوضع حد لهذه الظاهرة.

كما حاضرت فى الجلسة الثانية الدكتورة حنان نبيل أستاذ النساء والتوليد المساعد بكلية الطب جامعة المنصورة مؤكدة على أهمية دور مقدمى الرعاية الصحية فى مجال تأهيل الناجيات من العنف.

وأضافت أنه من الضرورى حرص العاملين فى مجال تاهيل الناجيات من العنف على التواصل الفعال والوصول لهؤلاء الناجيات ومحاولة إقناعهن بالافصاح عن التعرض للعنف لتسهيل التخلص من تبعات ذلك بالإضافة إلى طمأنتهن بعدم تعرضهن للعقاب نتيجة ذلك الإفصاح من خلال إطلاعهن على التنسيق بين المؤسسات الصحية والقانونية للقضاء على هذه الظاهرة.

ونادت بتكثيف الدورات التدريبية لكافة العاملين فى مجال تأهيل الناجيات من العنف لإكسابهن المعلومات والمهارات العملية للقيام بذلك.
طب المنصورة تنظم دورة تدريبية لمقدمي خدمة تأهيل الناجيات من العنف
طب المنصورة تنظم دورة تدريبية لمقدمي خدمة تأهيل الناجيات من العنف

أخبار تهمك

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

منذ حوالي 20 ساعة

سموحة يخطف هدف الزمالك بالميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

ما هي مخالفات البناء التي لا يجوز فيها التصالح.. متحدث الوزراء يجيب

منذ حوالي 16 ساعة

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ نصف ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ حوالي 20 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن أرقام الإصابات

منذ حوالي 10 ساعات

نجم بيراميدز يتمسك بالزمالك

منذ ساعة الا ربع

مذبحة في الزمالك.. 5 لاعبين مهددين بالرحيل

منذ أقل من ساعتين

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي

منذ نصف ساعة

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ يوم

فايلر يفاجئ "أزارو" بقرار مثير

منذ ساعتين و 35 دقيقة

لمسة وفاء من الحكومة لـ"العصار" و"القباج".. و3 ملفات في الاجتماع الأسبوعي

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

منذ حوالي 14 ساعة

مانشستر سيتي يوجه صدمة قوية لكبار أوروبا في صفقة بديل ساني

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:00 م

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

لمسة وفاء من الحكومة لـ"العصار" و"القباج".. و3 ملفات في الاجتماع الأسبوعي

11:12 ص

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن أرقام الإصابات

04:59 ص

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

06:25 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

05:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»