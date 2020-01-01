الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:00 م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الفجر
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرارًا جديدًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن القانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٠.

تضمن القرار، تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

ويتضمن القانون، أنه: يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون.

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