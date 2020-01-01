حجز إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث الطالبية" لـ7 أكتوبر للحكم

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:58 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث العنف بمنطقة الطالبية، والتى وقعت فى أغسطس من عام 2014، والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية"، إلى جلسة 7 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، التحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.

إقرأ أيضًا.. ترحيل صفوت الشريف للسجن

حجزت دائرة الثلاثاء "ب" بمحكمة النقض، الطعن المقدم من صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، وذلك علي الحكم الصادر ضده في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، لجلسة 15 من سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم.

وتحفظت قوات الأمن على صفوت الشريف بعد تسليم نفسه لحرس المحكمة صباح اليوم الثلاثاء، وجاري ترحيله إلى السجن لحين ميعاد جلسة النطق بالحكم المحددة.

كان صفوت الشريف حضر في الصباح الباكر، وسلم نفسه لقائد حرس محكمة النقض بدار القضاء العالي، الذي قام بدوره وتحفظ عليه، وحرر محضرًا بذلك، وأخطر هيئة المحكمة

دخل صفوت الشريف قاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، وبدأت الجلسة بتلاوة المستشار محمد سامي إبراهيم رئيس المحكمة، ملخصًا عن القضية وأسباب الطعن.

كما استمعت المحكمة لرأي نيابة النقض برئاسة المستشار أحمد شنن، والذي أوصي بالآتي:

أولًا: سقوط الطعن المُبدي من الطاعن محمد صفوت محمد يوسف الشريف إذا لم ينفذ العقوبة المقضي بها عليه أو لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن بغير مُوجب.

ثانيًا: إذا لم يقض بالسقوط فبعدم قبول الطعن المُبدي من الطاعنين إيهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف، وإقبال هانم محمد عطية حلبي وايمان محمد صفوت محمد يوسف الشريف.. شكلًا أو بقبوله شكلًا والطعن المُبدي من المحكوم عليه الاول محمد صفوت محمد يوسف الشريف، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك علي ضوء ما يبين لمحكمة النقض من سداد الطاعنين الثاني والثالثة والرابعة لكفالة الطعن بالنقض من عدمه علي النحو الوارد بتلك المذكرة.

واستمعت المحكمة الي مرافعة الدكتور فتحي سرور، الدفاع الحاضر عن صفوت الشريف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر محاكمة متهمي الطالبية محافظة الجيزة الطالبية احداث الطالبية

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

سموحة يخطف هدف الزمالك بالميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ حوالي 20 ساعة

نجم بيراميدز يتمسك بالزمالك

منذ ساعة الا ربع

ما هي مخالفات البناء التي لا يجوز فيها التصالح.. متحدث الوزراء يجيب

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يفاجئ "أزارو" بقرار مثير

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

منذ حوالي 20 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن أرقام الإصابات

منذ حوالي 9 ساعات

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ أقل من نصف ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

منذ حوالي 14 ساعة

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ يوم

مانشستر سيتي يوجه صدمة قوية لكبار أوروبا في صفقة بديل ساني

منذ حوالي 3 ساعات

مذبحة في الزمالك.. 5 لاعبين مهددين بالرحيل

منذ ساعة و نصف

لمسة وفاء من الحكومة لـ"العصار" و"القباج".. و3 ملفات في الاجتماع الأسبوعي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. حجز إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف النزهة" لـ7 نوفمبر للحكم

حجز إعادة محاكمة 4 متهمين بـ"أحداث الطالبية" لـ 24 أغسطس للحكم

انفراد.. توصية نيابة النقض في طعن صفوت الشريف بقضية الكسب غير المشروع

ترحيل صفوت الشريف للسجن في قضية الكسب غير المشروع

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث الطالبية"

صفوت الشريف يتصدر جوجل بعد عودته إلى سجن "طرة"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:00 م

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

لمسة وفاء من الحكومة لـ"العصار" و"القباج".. و3 ملفات في الاجتماع الأسبوعي

11:12 ص

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن أرقام الإصابات

04:59 ص

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

06:25 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

05:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»