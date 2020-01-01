نجم بيتلز السابق رينجو ستار يحتفل بعيد ميلاده الـ 80

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
وكالات
احتفل نجم فرقة "بيتلز" الشهيرة السابق رينغو ستار، الثلاثاء، بعيد ميلاده الثمانين، ولكن افتراضياً بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا.

ومع أن أغنيات "الخنافس" حضرت في الاحتفال، غاب عنه رفيق رينعو ستار السابق بول ماكارتني.


وشرح الفنان لجمهوره وهو يجلس خلف آلة درامز ويضع كمامة مزيّنة برسم يرمز إلى السلام "أفضّل كمعظمكم أن أحظى بحفلة عيد ميلاد جميلة، لكنّ هذه السنة ليست ملائمة لتنظيم تجمّع كبير". وأضاف "لذلك أحتفل مع أصدقائي بطريقة مختلفة هذه السنة. سنضطر إلى البقاء بعيدين بعضنا عن بعض بسبب الفيروس".

وشمل برنامج الحفلة عدداً من أغنيات "بيتلز" الشهيرة، منها "كام توغيذر" و"أول يو نيد إز لاف" و"ويز إي ليتل هلب فروم ماي فريندز". كذلك ضمّ البرنامج مقاطع فيديو من الأرشيف وتسجيلات منزلية وشهادات مسجّلة من فنانين بينهم شيريل كرو وديفيد لينش. وحضر البث الحيّ للحفلة نحو 130 ألفاً من محبّي "بيتلز" ورينغو ستار.

لكن بعض المشاهدين أبدوا خيبة أمل من غياب بول ماكارتني الذي لم يظهر في الحفلة إلا في مقتطف من حفلة في لوس أنجلوس العام المنصرم، شارك فيها الرفيقان السابقان معاً.

ورغم غيابه، كان ماكارتني في تغريدة له نهاراً على حسابه عبر موقع "تويتر"، تمنى لـ"سير ريتشارد" (وريتشارد عو الاسم الأصلي لرينغو) "عيد ميلاد سعيداً" . وكتب "أتمنى أن تمضي يوماً ممتازاً يا صديقي القديم".

واغتنم رينغو ستار المناسبة لإطلاق دعوة إلى التبرع لحركة "حياة السود مهمّة"، موضحاً أن الهدف من ذلك "وضع حدّ لكل هذا العنف العنصري". وأضاف "حياة السود مهمة. انهضوا وأسمِعوا صوتكم".

أخبار تهمك

سموحة يخطف هدف الزمالك بالميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم بيراميدز يتمسك بالزمالك

منذ ساعة الا ربع

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ نصف ساعة

لمسة وفاء من الحكومة لـ"العصار" و"القباج".. و3 ملفات في الاجتماع الأسبوعي

منذ حوالي 3 ساعات

مانشستر سيتي يوجه صدمة قوية لكبار أوروبا في صفقة بديل ساني

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

مذبحة في الزمالك.. 5 لاعبين مهددين بالرحيل

منذ أقل من ساعتين

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن أرقام الإصابات

منذ حوالي 10 ساعات

ما هي مخالفات البناء التي لا يجوز فيها التصالح.. متحدث الوزراء يجيب

منذ حوالي 16 ساعة

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ يوم

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي

منذ نصف ساعة

فايلر يفاجئ "أزارو" بقرار مثير

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ حوالي 20 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:00 م

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

لمسة وفاء من الحكومة لـ"العصار" و"القباج".. و3 ملفات في الاجتماع الأسبوعي

11:12 ص

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن أرقام الإصابات

04:59 ص

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

06:25 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

05:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»