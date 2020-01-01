سيدة تحاول الانتحار بإلقاء نفسها من الدور الرابع في الدقهلية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:56 م
بوابة الفجر
محمد كشك
ألقت سيدة بنفسها من الدور الرابع بأحد مناطق مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية فى محاولة للانتحار.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، اخطارا من إدارة النجدة يفيد بقيام سيده تدعى "رحاب.ج م" ٣٣ عاما ربة منزل مقيمه كفر البدما ص بمدينة المنصورة بالقفز من الدور الرابع؛ للتخلص من حياتها.

وبسؤال جيرانها أكدوا أنها تمر بظروف نفسية منذ فترة وأنهم سمعوا أكثر من مرة صراخها حيث حاولت الانتحار، وانتقلت سيارة إسعاف إلى المنطقة لنقلها للمستشفى فى محاولة لانقاذها حيث أصيبت بنزيف وارتجاج، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابه للتحقيق.

وعلي صعيد آخر لقى شاب مصرعه فيما أصيب أربعة آخرون فى مشاجرة بين عائلة عاشور وعائلة جبر بعزبة البلاسي التابعة للوحدة المحلية بقرية العمارنة التابعة لمركز المنزلة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا بورود بلاغ لضباط مركز المنزلة بنشوب مشاجرة بقرية العمارنة التابعة للمركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين عائلة عاشور وعائلة جبر،
وأسفرت المشاجرة عن وفاة المرسي كمال جبر 30 سنة وإصابة كل من أحمد السيد جبر 25سنة والسيد أحمد المتولى جبر 55 سنة، والمتولى المتولى جبر 55 سنة، ومحمد أحمد المتولى جبر 32 سنة، تم نقلهم لمستشفى المنزلة لتلقى العلاج وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.

وعلي صعيد اخر لقي شخص مصرعه وأصيب ٧ اخرين في حادث علي طريق جمصة الدولى بمحافظة الدقهلية، بين سيارة بيجو ٧ راكب مع سيارة نقل.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من بعض الاهالي بوقوع حادث تصادم سيارة اجرة ٧ راكب ماركة بيجو وسيارة نقل.

وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف وضباط المباحث الي مكان البلاغ وبالفحص  تبين تصادم سيارتين بيجو ٧راكب تحمل ارقام "٧٤٥٩.د.ع.أ" مع سيارة نقل مقطورة رقم "٣٦٥٤د.ه.أ"و ٧١٦٣ د.أ.ق" وذلك علي طريق جمصه الدولي.
 
واسفر الحادث عن مصرع السعيد رفعت السيد أحمد ٢٢سنة ومقيم في تمي الامديد،و اصابة كلا من اكرم حمدي محمد ٢٥سنة ومقيم بدكرنس وعوض عمر عبد الحليم ٢١ سنة من بلقاس وخالد محمد توفيق ٤٠ سنة طلخا والمجند عبد الحليم عمر عبد الحليم ٢٨ سنة من بلقاس ومحمود عبد السميع محمود ٢٩سنة  بالاضافة الي شخصان مجهولان  وتم تحويلهم الى مستشفي دمياط لخطورة حالتهم.

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