سيدة تحاول الانتحار بإلقاء نفسها من الدور الرابع في الدقهلية

ألقت سيدة بنفسها من الدور الرابع بأحد مناطق مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية فى محاولة للانتحار.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، اخطارا من إدارة النجدة يفيد بقيام سيده تدعى "رحاب.ج م" ٣٣ عاما ربة منزل مقيمه كفر البدما ص بمدينة المنصورة بالقفز من الدور الرابع؛ للتخلص من حياتها.

انتقلت سيارة إسعاف إلى المنطقة لنقلها للمستشفى فى محاولة لانقاذها حيث أصيبت بنزيف وارتجاج، و

وبسؤال جيرانها أكدوا أنها تمر بظروف نفسية منذ فترة وأنهم سمعوا أكثر من مرة صراخها حيث حاولت الانتحار، و

وبسؤال جيرانها أكدوا أنها تمر بظروف نفسية منذ فترة وأنهم سمعوا أكثر من مرة صراخها حيث حاولت الانتحار، و انتقلت سيارة إسعاف إلى المنطقة لنقلها للمستشفى فى محاولة لانقاذها حيث أصيبت بنزيف وارتجاج، و حرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابه للتحقيق.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين عائلة عاشور وعائلة جبر،

وأسفرت المشاجرة عن وفاة المرسي كمال جبر 30 سنة وإصابة كل من أحمد السيد جبر 25سنة والسيد أحمد المتولى جبر 55 سنة، والمتولى المتولى جبر 55 سنة، ومحمد أحمد المتولى جبر 32 سنة، تم نقلهم لمستشفى المنزلة لتلقى العلاج وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.





وعلي صعيد اخر لقي شخص مصرعه وأصيب ٧ اخرين في حادث علي طريق جمصة الدولى بمحافظة الدقهلية، بين سيارة بيجو ٧ راكب مع سيارة نقل.





تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من بعض الاهالي بوقوع حادث تصادم سيارة اجرة ٧ راكب ماركة بيجو وسيارة نقل.





وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف وضباط المباحث الي مكان البلاغ وبالفحص تبين تصادم سيارتين بيجو ٧راكب تحمل ارقام "٧٤٥٩.د.ع.أ" مع سيارة نقل مقطورة رقم "٣٦٥٤د.ه.أ"و ٧١٦٣ د.أ.ق" وذلك علي طريق جمصه الدولي.