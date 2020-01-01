"واعظات الأزهر" ينظمن لقاءات إلكترونية لمواجهة ظاهرة التحرش

تنظم واعظات الأزهر الشريف، مجموعة من اللقاءات الإلكترونية، ضمن فعاليات الحملة التي ينظمها مجمع البحوث الإسلامية لمواجهة ظاهرة التحرش، بعنوان: "التحرش جريمة أخلاقية"، وذلك من أجل توعية الفتيات بمخاطر وأسباب التحرش وطرق الوقاية.





وفي إطار تلك اللقاءات، يستضيف برنامج "معكم على الهواء" الذي تقدمه واعظات الأزهر الشريف عبر تطبيق الزوم الإلكتروني يوم الجمعة القادمة الساعة العاشرة مساءً، د. إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية، ومن المقرر أن يناقش اللقاء مجموعة من المحاور الخاصة بقضية التحرش، من خلال الاستماع للفتيات من مختلف المراحل العمرية لتقويم مشكلاتهن تجاه تلك القضية التي باتت مصدرًا للقلق خصوصًا في الفترة الأخيرة.





جامعة الأزهر تطلق حملة توعوية بمشاركة الطلاب والطالبات بعنوان "مناعتك.. حياتك"





بدأت جامعة الأزهر تنظيم حملة توعوية بعنوان: "مناعتك..حياتك" من خلال لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وبمشاركة الطلاب والطالبات، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الحامعة، حيث تأتي الحملة انطلاقًا من دور الأزهر الشريف وجامعته في استشعار المسئولية المجتمعية والمشاركة الفعّالة في جانب التوعية لكل ما يمس اهتمامات أفراد هذا المجتمع ويحافظ على حياة أفرداه.





وتستهدف الحملة مشاركة الطلاب والطالبات في توعية أفراد المجتمع المحيطين بهم في أماكن تواجدهم وتشجيعهم على اتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في تقوية مناعتهم والحفاظ على حياتهم في مواجهة كل ما يهددها من أمراض وأوبئة.





وأكد رئيس الجامعة أن هذه المبادرة المهمة تمثل اهتماما مباشرا بالاتصال الدائم بواقع الناس ومناقشة قضاياهم المختلفة، كما أنها تدعم استراتيجيات الدولة في الجانب الصحي وفي خططها المتجددة في قضية الوعي، وأنه لا يمكن لمؤسسة أن تعمل بمعزل عن المجتمع الذي تعيش فيه، وأن العمل الجماعي هو السبيل الأقوى لتجاوز المحن والأزمات والتحديات التي نتعرض لها جميعًا.





وأضاف رئيس الجامعة أنه في واقع الأمر فإن هذه الحملة التي بدأت الجامعة تنفيذها حاليًا تكشف حقيقة الدور المتكامل لجامعة الأزهر وخدماتها النوعية، وأنها تعمل في اتجاهات مختلفة كلها تستهدف رقي المجتمع ورقي أفراده ليس فكريًا وعلميا فحسب من خلال كلياتها المختلفة وإنما بدنيًا أيضا من خلال مستشفياتها ومبادراتها المستمرة التي تؤكد على الوعي بقضايا الوطن وهمومه والسعي المستمر لتحقيق إنجازاته.