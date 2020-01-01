سموحة يجدد طلب التعاقد مع نجم الأهلي بعد فشل احترافه بالبرتغال

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
محمد الصو
جدد مسؤولو نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، مفاوضاته مع إدارة النادي الأهلي، من أجل الحصول على خدمات نجم الفريق، بصفة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب سموحة، في إستمرار ناصر ماهر لاعب الأهلي المعار للفريق، بالموسم المقبل، خاصةً مع ترحيب اللاعب لتمديد تعاقده لموسم آخر.

وكان ماهر، قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إلى صفوف ناسيونال ماديرا البرتغالي، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قبل توقف المفاوضات.

ويعد اللاعب، هو أحد أهم أسلحة حمادة صدقي المدير الفني للفريق السكندري، منذ توليه المسئولية الفنية وأعرب عن سعيه للاحتفاظ بخدماته أطول فترة ممكنة.

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