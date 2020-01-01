قابيل وهابيل قنا.. طعن شقيقه في صدره لخلافات عائلية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:45 م
ارشيفية
ارشيفية
بسام عبدالحميد
لقي عاطل مصرعه، بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، طعنًا بسكين، بسبب خلافات عائلية مع شقيقه.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، بمصرع حسين. م. ع. ع، 30 عاما، عاطل مقيم في قرية هو، بعد إصابته بسلاح أبيض.

وكشفت تحريات المباحث، برئاسة العقيد حاتم حفني، وكيل فرع البحث الجنائي بنجع حمادي، أن المتهم في الواقعة شقيق المجني عليه، طعن شقيقه بسبب خلافات عائلية.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

تطورات كورونا في مصر:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 480 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21718 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1057 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.


وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 77279 حالة من ضمنهم 21718 حالة تم شفاؤها، و3489 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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