نجم بيراميدز يتمسك بالزمالك

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:44 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
وقع الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز رجب بكار  على عقود انتقاله إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي ذلك بعدما أكد جهاز الكرة بالنادي الأهلي رفضه الكامل لفكرة التعاقد مع رجب بكار، ليحسم وجهته للقطب الآخر خلال الأيام القليلة الماضية.

ويمارس رجب بكار ضغوطاته على مجلس إدارة نادي بيراميدز، من أجل تسهيل خطوة انتقاله لصفوف القلعة البيضاء بالموسم الجديد.

ويأمل بكار في عدم وضع عراقيل مادية في الصفقة، بعدما قلت حظوظه في الحصول على فرصة للمشاركة بالموسم المقبل في ظل وجود أحمد فتحى وعمر جابر.

ووعدت إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، رجب بكار بأنها ستقوم بإرسال عرض رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

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