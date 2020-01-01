الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الكيمياء على كافة الأبواب وحلول الأسئلة المتوقعة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:36 م
المراجعة النهائية-الكيمياء
المراجعة النهائية-الكيمياء
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الكيمياء على كافة الأبواب وحلول الأسئلة المتوقعة

الثانوية العامة 2020 ، انطلقت امتحانات الصف الثالث الثانوي 2020 بشعبتيه العلمي والأدبي، في الأحد الموافق الـ21 من يونيو الماضي، حيث بدأت باختبار اللغة العربية، وتوقفت عند امتحان مادة الكيمياء المقررة الأحد الموافق الـ12 من يوليو 2020.

المراجعة النهائية لمادة الكيمياء 2020

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2020 شعبة "علمي"، اختبار مادة الكيمياء  في الأحد الموافق 12 يوليو 2020، ويبحث جميع الطلاب والطالبات عن المراجعة النهائية لمادة الكيمياء لمعرفة الأسئلة المهمة والمتوقعة وأبرز نماذج الامتحانات والأعوام السابقة، لتقديم محاكاة للطالب تجعله في اختبار تجريبي قبل الدخول إلى اللجنة.

مراجعة مادة الكيمياء على منصة thanaweya

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منصة thanaweya لتزود طلبة الثانوية العامة 2020 بالمراجعات النهائية التي شملت كافة المواد الأدبية والعلمية، ومن بينها مادة الكيمياء التي سيؤدي طلاب الصف الثالث الاختبار بها في الأحد 12 يوليو المقبل.

الأسئلة المتوقعة لاختبار مادة الكيمياء

وتناولت التربية والتعليم أبرز مراجعات وشروحات مادة الكيمياء بشكل مميز من خلال عروض مرئية ونماذج امتحانات سابقة وأسئلة متوقعة، إضافة إلى الإجابات النموذجية لها، ما يجعل الطلاب يشعرون وكأنهم في داخل اللجان، وإضفاء نوع من الطمأنينة.

تحقيق الدرجات النهائية في الكمياء

ويرغب طلاب الثانوية العامة 2020 في تحقيق أفضل استفادة ممكنة من خلال موقع thanaweya بالبحث عن كافة الشروحات والمراجعات لمادة الكيمياء ومعرفة طرق الأسئلة وأفضل نماذج الإجابة عليها، من أجل نيل أفضل الدرجات والحصول على مجموع يؤهل لجامعات القمة.

أفضل المراجعات النهائية في الكيمياء

ويتضمن موقع وزارة التربية والتعليم ومن خلال منصته thanaweya مراجعة نهائية لمادة الكيمياء تتضمن مسائل وأسئلة متنوعة على جميع أبواب مادة الفيزياء، بجانب مناقشة وحل الأسئلة بشكل مفصل ونموذجي.

للدخول على منصة " "thanaweya كل ما عليك فعله هو الضغط "هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا".

امتحان الكيمياء والمراجعة النهائية

وأتاحت وزارة التربية والتعليم منصات عديدة لطلاب الثانوية العامة 2020 وكافة الصفوف نتيجة لانتشار فيروس كورونا، مساعدة منها لكافة الطلبة والطالبات من أجل الحصل على أفضل المراجعات النهائية خلال فترة الجلوس بالمنزل وتحقيق أعلى الدرجات وهو ما تضمنه منصة thanaweya التي توفر شروحات وأسئلة متوقعة وإجابات لمادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية.

الأسئلة المتوقعة في الكيمياء 

ووفرت الوزارة مراجعة نهائية مميزة لمادة الكيمياء المقرر تأدية اختبارها الثلاثاء المقبل، عبر توفير 40 محاضرة، إضافة إلى بعض نماذج الاختبارات السابقة وأفضل الأسئلة المتوقعة بإجاباتها النموذجية.

امتحان الكيمياء والتدابير الاحترازية

ومن المتوقع، أن يؤدي طلاب الثانوية العامة  امتحان مادة الكيمياء يوم الثلاثاء المقبل، وسط إجراءات احترازية وتدابير عالية المستوى وفق أعلى المعايير، للحفاظ على من وسلامة أبنائنا وهو ما أجمع عليه الجميع وحتى أداء امتحان المادة السابقة.

الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الكيمياء على كافة الأبواب وحلول الأسئلة المتوقعة


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد امتحانات مادة الكيمياء منهج الكمياء مراجعة مادة الكيمياء مراجعة الكيمياء مادة الكيمياء 2020 طلاب الثانوية العامة 2020 طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2020 امتحان مادة الكيمياء الثانوية العامة 2020 اختبار الكيمياء

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

منذ حوالي 14 ساعة

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ يوم

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يفاجئ "أزارو" بقرار مثير

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ نصف ساعة

لمسة وفاء من الحكومة لـ"العصار" و"القباج".. و3 ملفات في الاجتماع الأسبوعي

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

مانشستر سيتي يوجه صدمة قوية لكبار أوروبا في صفقة بديل ساني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

مذبحة في الزمالك.. 5 لاعبين مهددين بالرحيل

منذ أقل من ساعتين

نجم بيراميدز يتمسك بالزمالك

منذ أقل من ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي

منذ نصف ساعة

ما هي مخالفات البناء التي لا يجوز فيها التصالح.. متحدث الوزراء يجيب

منذ حوالي 16 ساعة

سموحة يخطف هدف الزمالك بالميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن أرقام الإصابات

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية.. مراجعة "ليلة الامتحان"

الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق عبر موقع thanaweya من هنا

الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق لطلاب "الأدبي"

الثانوية العامة 2020 | الأسئلة المتوقعة لاختبار مادة الفلسفة والمنطق بإجابات نموذجية

الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق.. أهم الأسئلة المتوقعة للحصول على الدرجات النهائية

الثانوية العامة 2020| المراجعة النهائية لمادة الفيزياء.. أسئلة متوقعة وحل نموذجي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:00 م

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

لمسة وفاء من الحكومة لـ"العصار" و"القباج".. و3 ملفات في الاجتماع الأسبوعي

11:12 ص

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن أرقام الإصابات

04:59 ص

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

06:25 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

05:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»